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Врач объяснил, чем опасны бутылки и термосы для воды

Почти каждая функция нашего организма в той или иной форме зависит от воды, и обезвоживание может вызвать страшные последствия. Поэтому неудивительно, что нас всегда заваливают информацией о том, как пить больше воды .

Врач объяснил, чем опасны бутылки и термосы для воды
© Unsplash

Однако, оказывается, многое зависит от тары, из которой вы пьете воду. Так, эксперты предупреждают, что некоторые бутылки с водой могут вызвать у вас тошноту, если вы не будете осторожны.

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Исследования показали, что использование пластиковых бутылок в течение длительного периода может иметь негативные последствия для нашего здоровья, поскольку Бисфенол А (BPA) — химическое вещество, используемое в сочетании с другими химикатами для производства некоторых пластмасс и смол — и фталаты могут просачиваться из пластикового контейнера в напиток.

Некоторые исследования показали, что воздействие BPA может иметь возможные вредные последствия, такие как гормональные изменения и возможные связи с диабетом 2 типа и болезнями сердца. Людям рекомендуется выбирать бутылки для воды, не содержащие BPA и изготовленные из высококачественных материалов, таких как нержавеющая сталь, керамика и стекло. Нержавеющая сталь долговечна и не ржавеет, поэтому многие люди предпочитают ее другим материалам многоразового использования.

Бактерии и грибки могут со временем накапливаться в многоразовых бутылках для воды, если их не очищать должным образом. Очень важно следить за чистотой многоразовой бутылки — ежедневная дезинфекция необходима для предотвращения накопления бактерий.

Также важно заменять уплотнения и крышки, когда это необходимо, чтобы сохранить функциональность бутылки и предотвратить утечки. Кроме того, избегайте экстремальных температур, прямых солнечный людей или сильного холода.

Эксперты поясняют:

«Вам следует менять стеклянные бутылки с водой каждые два-три года, тогда как пластиковые бутылки необходимо заменять ежегодно, чтобы предотвратить рост бактерий. Бутылки из нержавеющей стали обычно требуют замены только тогда, когда они изнашиваются.

При этом стоит рассмотреть к покупке специально разработанные чехлы, для обеспечения дополнительного уровня защиты бутылки от повреждений».

Многоразовые бутылки и термосы теперь часто имеют конструкцию, облегчающую очистку, например, широкие отверстия, съемные крышки или функции безопасности в посудомоечной машине, которые упрощают обслуживание. Аналогичным образом, некоторые многоразовые бутылки для воды имеют антимикробное покрытие, препятствующее росту бактерий и плесени и одновременно улучшающее гигиену.

Доктор Джейми Винн, фармацевт компании Universal Pharmstore , сказал:

«Выбор многоразовой бутылки для воды — это простой, но эффективный шаг к сокращению пластиковых отходов, одновременно положительно влияющий на ваше здоровье. Одноразовые пластиковые бутылки могут содержать вредные химические вещества, такие как BPA, которые могут выщелачиваться в воду, особенно при воздействии тепла или при длительном использовании. Выбор более качественных многоразовых бутылок для воды, не содержащих BPA, снижает воздействие таких химикатов.

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