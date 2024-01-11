Что такое читмил и помогает ли он похудеть: видео
Многие люди, придерживающиеся определенного плана питания или диеты, иногда позволяют себе то, что называется «читмил» или «чит-день». Это особая трапеза или целый день, когда человек сознательно ест блюда, которые обычно не входят в его рацион.
Читмилы задуманы как награда, которая допустима в рамках в остальном структурированного режима питания.
По словам врача Сергея Малоземова читмилы усиливают тягу к вредной и калорийной пище. Мозг начинает ассоциировать такие продукты с удовольствием и может вырабатывать привыкание к этим вкусам. Это повышает риск возникновения неконтролируемых пищевых желаний.
Такие эмоции являются распространенным триггером для развития расстройств пищевого поведения.
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