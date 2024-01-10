«Сон красоты» — правда или миф? Что это такое, насколько эффективно и как соблюдать

Вы когда-нибудь слышали о таком понятии, как сон красоты? "Рамблер" расскажет, что это значит, в чем принципы здорового бьюти-сна и как он сказывается на нашей внешности.

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Когда мы входим в глубокий сон, наше тело переходит в режим восстановления и вырабатывает гормоны роста. Эти гормоны роста создают новые клетки, которые помогают излечить нашу кожу от любых повреждений в течение дня. Однако преимущества "сна красоты" выходят за рамки эпидермиса.

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Сколько "сна красоты" вам нужно?

Итак, сколько часов сна вам нужно, чтобы увидеть его эффект? По данным Национального фонда сна, взрослые должны спать от семи до девяти часов каждую ночь. Если вы спите меньше шести часов, вы, вероятно, заметите, как это сказывается на вашем самочувствии и настроении.

Как плохой сон может повлиять на внешний вид?

Недостаток сна стал мировой проблемой. Хотя влияние лишения сна на вес, психическое здоровье и иммунодефицит хорошо известно, влияние недостаточного сна на кожу и красоту изучено меньше.

Вы когда-нибудь просыпались после плохого сна и замечали, что ваша кожа стала пятнистой или бледной? На самом деле наша кожа использует сон, чтобы исцелить себя, и когда мы не получаем его в достаточном количестве, эффект на лицо.

Привлекательность

Исследование показало, что лишение сна связано со снижением привлекательности и здоровья. Участники оценивали фотографии людей, лишенных сна. Результаты показали, что участники с меньшей вероятностью хотели общаться с теми, кто выглядел усталым, поскольку их считали менее привлекательными и менее здоровыми.

Старение

Еще одно исследование изучало влияние качества сна на старение кожи. Было обнаружено, что плохое качество сна ускоряет естественное старение. Сюда входят тонкие морщины, снижение эластичности кожи и неравномерная пигментация. Недостаток сна также препятствует способности кожи восстанавливаться после воздействия солнца, что приводит к увеличению количества морщин.

Самооценка

То же исследование Университета Кейс Вестерн показало, что те, кто регулярно страдал от плохого сна, были более недовольны своим внешним видом, чем те, кто хорошо спит. Когда вы просыпаетесь после полноценного ночного отдыха, вы, скорее всего, почувствуете себя лучше, чем тот, кто спал всего два часа.

Кожа

Лишение сна может вызвать стресс, который может ухудшить качество коллагена и привести к высыпаниям. Если вы плохо спите, вы, скорее всего, проснетесь с тусклым, неровным тоном кожи и высыпаниями.

7 преимуществ прекрасного "сна красоты" (согласно науке)

Отрицательные последствия неправильного сна мы уже разобрали, а как влияет полноценный "сон красоты" на наше самочувствие и внешний вид.

Меньше морщин

Когда вы спите, приток крови к эпидермису увеличивается. Это когда ваша кожа начинает восстанавливаться и вырабатывать новый коллаген. Это часть процесса восстановления, который предотвращает провисание, старение и появление морщин. Чем больше коллагена ваша кожа вырабатывает во время сна, тем меньше вероятность появления морщин.

Что делать: подумайте о покупке подушки из пены с эффектом памяти. Гибкая пена повторяет контуры вашего лица и не сдавливает кожу слишком сильно.

Глаза без отеков

От темных кругов и припухлостей под глазами невозможно избавиться. Если вы перепробовали все кремы, представленные на рынке, но безрезультатно, присмотритесь к своему режиму сна. Спите ли вы рекомендуемое количество сна каждую ночь? Те, кто страдает от недостаточного сна, часто просыпаются с опухшими глазами и темными кругами под глазами. Ваш прекрасный сон может предотвратить это, и вы проснетесь с яркими и сияющими глазами.

Что делать: попробуйте спать на спине, подложив под голову несколько подушек. Такое возвышение улучшит кровоток и поможет предотвратить скопление крови под глазами.

Легче худеть

Исследование показало, что когда участники были ограничены во сне, у них отмечался более высокий уровень грелина. Грелин, также известный как «гормон голода», — это гормон, который стимулирует аппетит, способствует накоплению жира и может заставить вас есть больше. Сон является важным регулятором вашего метаболизма и веса тела, а плохой сон может препятствовать сжиганию жира, что затрудняет похудение. Если вы посещаете тренажерный зал и не видите желаемых результатов, сначала проверьте свой сон. Недостаток сна может саботировать ваш путь к снижению веса.

Что делать: ешьте легкую и здоровую пищу перед сном. Употребление тяжелой пищи перед сном может способствовать увеличению веса.

Более здоровая кожа

Хорошая новость заключается в том, что кожа может довольно быстро прийти в норму, если вы будете хорошо спать несколько ночей подряд. Правильный сон также способствует здоровому притоку крови к коже, в результате чего тон кожи становится более ровным, когда вы просыпаетесь.

Что делать: старайтесь выпивать по стакану воды восемь раз в день (плюс восемь часов сна!). Это поможет компенсировать потерю влаги во время сна и укрепить здоровье кожи.

Меньше воспалений

Стресс и недостаток сна идут рука об руку. Плохой сон может привести к повышению уровня гормонов стресса и плохому гормональному балансу, что может привести к высыпаниям. Семь-девять часов прекрасного сна, в которых нуждается ваше тело, могут привести к тому, что вы проснетесь без стресса и с меньшим количеством высыпаний.

Что делать: стирайте наволочку хотя бы раз в неделю, чтобы избавить ее от бактерий и остатков макияжа.

Настроение

Недостаток сна меняет ваше настроение: вы просыпаетесь счастливым и полным энергии, а утомленным и вялым. Ваш день внезапно становится труднее, а задачи на вашей тарелке могут показаться невыполнимыми. Недостаток сна также может повлиять на ваше социальное взаимодействие, а бессонница повышает вероятность развития клинической депрессии в 10 раз. Можно с уверенностью сказать, что чем лучше вы спите, тем счастливее вы будете.

Что делать: занимайтесь йогой перед сном, чтобы расслабиться и отдохнуть после долгого дня.

Как сделать сон здоровым

К настоящему "сну красоты" можно прийти, если следовать нескольким советам: