Дантист назвал популярный напиток, который разрушает зубы

Врач-стоматолог Халед Касем рассказал о возможном вреде для зубной эмали популярного напитка, который многие предпочитают пить в утренние часы. Его слова цитирует издание Mirror .

Специалист предупредил, что не всегда те продукты и напитки, которые принято относить к категории здорового и правильного питания, приносят организму абсолютную пользу. Например, вода с лимоном, которую сейчас, согласно модным тенденциям, многие пьют сразу после пробуждения, может, и обладает антивозрастным эффектом, но при этом способна серьезно навредить полости рта.