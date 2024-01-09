Дантист назвал популярный напиток, который разрушает зубы
Врач-стоматолог Халед Касем рассказал о возможном вреде для зубной эмали популярного напитка, который многие предпочитают пить в утренние часы. Его слова цитирует издание Mirror.
Специалист предупредил, что не всегда те продукты и напитки, которые принято относить к категории здорового и правильного питания, приносят организму абсолютную пользу. Например, вода с лимоном, которую сейчас, согласно модным тенденциям, многие пьют сразу после пробуждения, может, и обладает антивозрастным эффектом, но при этом способна серьезно навредить полости рта.
За счет кислоты, содержащейся в лимоне, как утверждает дантист Касем, разрушается зубная эмаль.
«Лимонный сок очень кислый и может разрушить эмаль, делая полость рта восприимчивой к заболеванию десен и разрушению зубов с течением времени. Поэтому, если это один из ваших ежедневных утренних ритуалов, мы советуем пить лимонную воду через соломинку, чтобы защитить зубы», – порекомендовал доктор.
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