Аллерголог рассказал, как избежать заражений в период тридемии

Врач-аллерголог Владимир Болибок дал рекомендации, которые помогут прервать круговорот простуд и инфекций в столь "богатый" на заражения сезон. Его слова цитирует "Комсомольская правда".

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Согласно последним данным НИИ гриппа имени А.А.Смородинцева, в канун Нового года заболеваемость ОРВИ и гриппом среди россиян на 66,6% превысила эпидемический порог. Помимо этих недугов, в стране все еще активно проявляет себя коронавирусная инфекция, что позволяет именовать происходящее как тридемию.

В связи с частыми заражениями этой зимой, Болибок дал рекомендации, которые, как он утверждает, помогут укрепить иммунитет и избежать повторных заражений одним или сразу несколькими из трех "бушующих" вирусов.

Он советует чаще бывать на свежем воздухе, если на улице не слишком сильный мороз, давать организму умеренные физические нагрузки и закаливать его, если к этому нет противопоказаний. Также доктор порекомендовал есть больше свежих фруктов и овощей, ведь они благотворно влияют на кишечник, который играет важную роль в работе иммунной системы.

«Если вы еще не привились от гриппа, вакцинируйтесь. Это не поздно сделать даже сейчас, поскольку пик заболеваемости ожидается в середине-конце января, а также высокий риск заражения сохранится в феврале», – подытожил аллерголог.