$90.40+0.7298.98-0.21
Войти в почту

Аллерголог Болибок рассказал, как избежать заражений в период тридемии

Врач-аллерголог Владимир Болибок дал рекомендации, которые помогут прервать круговорот простуд и инфекций в столь "богатый" на заражения сезон. Его слова цитирует "Комсомольская правда".

Аллерголог рассказал, как избежать заражений в период тридемии
© Unsplash.com

Согласно последним данным НИИ гриппа имени А.А.Смородинцева, в канун Нового года заболеваемость ОРВИ и гриппом среди россиян на 66,6% превысила эпидемический порог. Помимо этих недугов, в стране все еще активно проявляет себя коронавирусная инфекция, что позволяет именовать происходящее как тридемию.

В связи с частыми заражениями этой зимой, Болибок дал рекомендации, которые, как он утверждает, помогут укрепить иммунитет и избежать повторных заражений одним или сразу несколькими из трех "бушующих" вирусов.

Эксперты объяснили, как распознать ослабленный иммунитет

Он советует чаще бывать на свежем воздухе, если на улице не слишком сильный мороз, давать организму умеренные физические нагрузки и закаливать его, если к этому нет противопоказаний. Также доктор порекомендовал есть больше свежих фруктов и овощей, ведь они благотворно влияют на кишечник, который играет важную роль в работе иммунной системы.

«Если вы еще не привились от гриппа, вакцинируйтесь. Это не поздно сделать даже сейчас, поскольку пик заболеваемости ожидается в середине-конце января, а также высокий риск заражения сохранится в феврале», – подытожил аллерголог.

Ранее "Рамблер" писал о напитке, который снижает вес и укрепляет иммунитет.

Главное о здоровье
Больше новостей
Рамблер: главные новости