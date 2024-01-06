Хорошо прожаренная парная плюс ледяная купель или сугроб - традиционное развлечение россиян и отличная закаливающая процедура. Если все делать правильно. Что надо знать, отправляясь в общественную баню, рассказали специалисты Роспотребнадзора.

1. Температура воздуха в помещениях раздевалок в норме находится в диапазоне 25-28 градусов °С. Все помещения бани должны быть устроены эргономично: гардероб, раздевальная (при ней - туалет), мыльная, парильная. Обратите внимание на отделку диванов: материалы должны быть устойчивы к воздействию влаги, температуры, моющих и дезинфицирующих средств. В бане нельзя использовать мебель, обтянутую тканью, - в противном случае есть риск подхватить грибковую или бактериальную инфекцию.

2. Воздержитесь от использования купелей и бассейнов, если чувствуется резкий запах хлора. Это может свидетельствовать о гиперхлорировании, которое опасно для организма человека.

3. Распространенная ошибка: входить в сауну с влажной кожей. Приняв душ перед парением, насухо оботритесь полотенцем. Волосы должны быть сухими во избежание перегрева головы.

4. Первый раз зайдите в парилку на 3-4 минуты, а после примите прохладный душ (18 градусов). После небольшого отдыха (20-30 минут) можно прогреться в парной подольше - до 10-15 минут. Третий заход в парилку после небольшого перерыва может длиться до 20-30 минут. Перерывы между парениями зависят от состояния - должна уйти усталость и восстановиться пульс. Весь сеанс принятия сауны не должен длиться более трех часов.

5. Важно помнить, что в парилке ноги должны быть чуть выше туловища - это облегчает работу сердца. В крайнем случае можно присесть, чтобы ноги были на одной высоте с телом. Нефизиологично положение тела в парной, если ноги опущены вниз. В положении стоя высок риск теплового удара, потому что температура воздуха на уровне головы на 10-20 °С выше, чем на уровне ног, а мышцы и суставы находятся в напряженном положении.

6. Во время парения организм теряет воду, и кожа становится сухой. После принятия душа обязательно воспользуйтесь увлажняющим лосьоном либо молочком для тела.

7. Нельзя париться как на голодный, так и на переполненный желудок. Не рекомендуется тяжелая пища до и после бани. А пиво хотя и популярно, но, по мнению врачей, вредно - алкоголь увеличивает нагрузку на сердце и усиливает интоксикацию (а ведь в баню мы ходим, в том числе, и для детокса). Чтобы восстановить водно-солевой баланс в организме после сауны, лучше пить воду, обычный или травяной чай.

8. Многие считают, что в начале простуды баня поможет не заболеть. Но это не так. Наоборот, тепловые процедуры могут лишь усугубить состояние. Не рекомендуется посещать сауну и при обострении хронических болезней, тромбофлебите, гипертонической болезни.