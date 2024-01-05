Какой должна быть температура в бане: объясняет травник

Банщик и травник Василий Ляхов заявил, что оптимальная температура в парной почти для любого человека составляет 60 градусов. Однако в бане следует ориентироваться лишь на собственное самочувствие.

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«Жесткой сауны, где температура составляет 100–120 градусов, лучше остерегаться. Из-за отсутствия там влаги есть риск травмирования слизистых глаз и носоглотки, пересушивания кожи», – отметил он.

По словам эксперта, в такое помещение можно зайти максимум на 2–3 минуты, спрятав нос в ладони, чтобы согреться.

Если же идете в баню с ребенком, то необходимо ориентироваться по его ощущениям и самочувствию, советует специалист. Если ребенок не капризничает и не убегает из парной, значит для него там подходящий микроклимат, пояснил банщик.

При этом травник добавил, что в случае со взрослыми тоже в первую очередь нужно ориентироваться на свои ощущения, а не на показания термометра. Кроме того, важно учитывать уровень влажности, который влияет на комфорт в парной сильнее, чем температура, передает NEWS.ru.