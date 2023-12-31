Нарколог рассказал о новогодней дозе алкоголя

К сожалению, у нас в стране нет достаточной культуры пития, и каждый год наши граждане совершают одни и те же ошибки, которые порой приводят к печальным последствиям. Есть утвержденные ВОЗ минимальные дозы алкоголя, которые не нанесут существенного вреда организму. Это 150 граммов крепких спиртных напитков за весь вечер, либо 200-250 граммов сухого вина или шампанского, либо некрепкое пиво - до одного литра. Но многие этих норм не придерживаются. В результате в новогодние каникулы почти половина взрослого населения, прежде всего мужчины трудоспособного возраста, ощущают физический и психический дискомфорт вследствие алкогольной интоксикации. А все потому, что они превышают дозу в два-три и более раз.