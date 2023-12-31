Алтайский нарколог рассказал о новогодней дозе алкоголя, которую не стоит превышать
Сколько можно выпить в новогоднюю ночь, чтобы не испортить себе и окружающим праздник и не навредить своему организму? Наркологи советуют придерживаться минимальных доз, утвержденных Всемирной организацией здравоохранения, и стараться их не превышать.
«Новогоднее застолье сегодня невозможно представить без алкоголя», — говорит главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения Алтайского края Андрей Иванов.
К сожалению, у нас в стране нет достаточной культуры пития, и каждый год наши граждане совершают одни и те же ошибки, которые порой приводят к печальным последствиям. Есть утвержденные ВОЗ минимальные дозы алкоголя, которые не нанесут существенного вреда организму. Это 150 граммов крепких спиртных напитков за весь вечер, либо 200-250 граммов сухого вина или шампанского, либо некрепкое пиво - до одного литра. Но многие этих норм не придерживаются. В результате в новогодние каникулы почти половина взрослого населения, прежде всего мужчины трудоспособного возраста, ощущают физический и психический дискомфорт вследствие алкогольной интоксикации. А все потому, что они превышают дозу в два-три и более раз.
Что делать, если все-таки перебрали и плохо себя чувствуете? Наркологи советуют отлежаться, пить больше жидкости, например, воду с лимоном, морсы, а от крепкого чая и кофе лучше отказаться.
«И ни в коем случае не опохмеляться. Из физических нагрузок рекомендуется только спокойная прогулка на свежем воздухе 30-40 минут и контрастный душ. Никаких парных и саун, ведь это двойная нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Если не помогает, то можно принять препараты от головной боли, для облегчения нагрузки на сердце, сосуды и нервную систему. А уж если совсем плохо, то надо обращаться за неотложной медицинской помощью в наркологическую службу, которая работает круглосуточно», — подчеркивает Андрей Иванов.
Ранее «Рамблер» писал о том, как облегчить похмелье после новогоднего стола.