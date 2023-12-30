Как облегчить похмелье и переедание после новогоднего застолья

Новый год у подавляющего большинства россиян ассоциируется с обильным застольем. Однако, последствия иногда бывают печальными. Какие правила нужно соблюдать, чтобы избежать похмелья и не страдать от переедания – в материале «ФедералПресс».

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Диетологи советуют запомнить главное правило: перед новогодним застольем не нужно себя накануне морить голодом. До праздника лучше сбалансировать свой рацион полезными продуктами.

Еда

Потребление праздничных салатов должно быть дегустационным – по ложке. То есть, чтобы наесться, на столе должно быть не больше 3–4 салатов, напоминает диетолог Михаил Гинзбург.

Помимо салатов на стол обязательно должны быть поставлены грубый хлеб, овощи, фрукты и зелень.

Во время приема пищи важно делать перерывы. Выйдя из-за стола нужно обязательно подвигаться.

Придерживайтесь порядка чередования блюд: легкие закуски, горячее, салаты. Последние лучше не заправлять майонезом, а сделать легкий домашний соус.

Алкоголь

На голодный желудок употреблять алкоголь категорически нельзя. Как рассказал нарколог Алексей Луньков, так спиртное быстро всасывается и приводит к сильному опьянению.

Оптимально бокал шампанского или вина.

Если уверены в своих силах, то стоит в течение ночи отдавать предпочтение только одному алкогольному напитку: не повышать и не понижать градус спиртного.

Жирная пища, которая находится на новогоднем столе в изобилии, препятствует всасыванию алкоголя в кровь и помогает не напиться.

Поднимать бокалы стоит с как можно более длинными промежутками.