Бодрствование в новогоднюю ночь безвредно для здоровья, объяснил сомнолог
Однократное нарушение режима сна – например, в новогоднюю ночь, – нормально переносится здоровым организмом, сообщил Агентству городских новостей «Москва» врач-сомнолог, кандидат медицинских наук Михаил Полуэктов.
«Нарушение режима в новогоднюю ночь не имеет значения. Организм здорового человека очень легко переносит кратковременные сбои режима. Какого-то долгого восстановления потом не потребуется», – сказал Полуэктов.
Он добавил, что включенная гирлянда также не сильно влияет на сон.
«С теоретической точки зрения, даже небольшое количество света, которое в ночное время присутствует в спальне, приводит к очень незначительному уменьшению выработки гормона темноты – мелатонина. Это доказано. Но не доказано, что такое уменьшение выработки мелатонина может приводить действительно к нарушению ночного сна. То есть, небольшое освещение в спальне существенно на сон не влияет», – пояснил врач.
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