Бодрствование в новогоднюю ночь безвредно для здоровья, объяснил сомнолог

«С теоретической точки зрения, даже небольшое количество света, которое в ночное время присутствует в спальне, приводит к очень незначительному уменьшению выработки гормона темноты – мелатонина. Это доказано. Но не доказано, что такое уменьшение выработки мелатонина может приводить действительно к нарушению ночного сна. То есть, небольшое освещение в спальне существенно на сон не влияет», – пояснил врач.