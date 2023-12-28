Эндокринолог объяснила, как мускатный орех способен продлить жизнь

"Сам мускатный орех может стать помощником при похудении. Эта пряность ускоряет обмен веществ, притупляет чувство голода и способствует нормализации пищеварения. Специя отлично сочетается с курицей, ее добавляют в салаты, гарниры и напитки. Но употреблять мускатный орех нужно с осторожностью. В больших дозах он по-настоящему ядовит, до смерти. В кулинарных целях его надо совсем чуть-чуть, буквально щепотку. Можно натирать немного прямо в тарелку перед подачей блюда", — объяснила Павлова.