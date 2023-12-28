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Эндокринолог объяснила, как мускатный орех способен продлить жизнь

О веществе, которое способно продлевать жизнь рассказала эндокринолог Зухра Павлова в своих соцсетях.

Эндокринолог объяснила, как мускатный орех способен продлить жизнь
© Pxhere

Врач упомянула исследование, в ходе которого ученые провели эксперимент на плодовых мушках дрозофилах, которых разделили на группы и ввели в рацион нескольких из них нектандрин В (NecB).

Это вещество, по словам врача, является биоактивным фенольным соединением, которое выходит в состав мускатного ореха.

Исследование показало, что дрозофилы жили, в среднем, 76 дней, а самцы — 74, тогда как обычно они живут в среднем 61 и 65 дней соответственно.

"Сам мускатный орех может стать помощником при похудении. Эта пряность ускоряет обмен веществ, притупляет чувство голода и способствует нормализации пищеварения. Специя отлично сочетается с курицей, ее добавляют в салаты, гарниры и напитки. Но употреблять мускатный орех нужно с осторожностью. В больших дозах он по-настоящему ядовит, до смерти. В кулинарных целях его надо совсем чуть-чуть, буквально щепотку. Можно натирать немного прямо в тарелку перед подачей блюда", — объяснила Павлова.

Эндокринолог добавила, что есть мускатный орех каждый день, несмотря на его полезные свойства, не стоит.

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