Врач назвала способы оставаться бодрым в новогоднюю ночь

Доцент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Надежда Патлатая рассказала, как не заснуть в ожидании боя курантов.

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Во-первых, врач посоветовала заранее подготовить все блюда для праздничного стола, чтобы не суетиться непосредственно в новогоднюю ночь. В случае усталости риск заснуть повышается, поэтому необходимо сократить число дел в предновогодние часы.

Также Патлатая посоветовала есть не слишком много, это поможет не только сохранить бодрость, но и избежать обострения хронических заболеваний пищеварительной системы. Также она порекомендовала пить нейтральные напитки, но не злоупотреблять кофе, чтобы не спровоцировать бессонницу.