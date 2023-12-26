Врач назвала способы оставаться бодрым в новогоднюю ночь

Врач Патлатая назвала способы оставаться бодрым в новогоднюю ночь
Доцент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Надежда Патлатая рассказала, как не заснуть в ожидании боя курантов.
Во-первых, врач посоветовала заранее подготовить все блюда для праздничного стола, чтобы не суетиться непосредственно в новогоднюю ночь. В случае усталости риск заснуть повышается, поэтому необходимо сократить число дел в предновогодние часы.
Также Патлатая посоветовала есть не слишком много, это поможет не только сохранить бодрость, но и избежать обострения хронических заболеваний пищеварительной системы. Также она порекомендовала пить нейтральные напитки, но не злоупотреблять кофе, чтобы не спровоцировать бессонницу.
Чтобы не заснуть от скуки и однообразия, врач посоветовала заранее спланировать новогодние развлечения: придумать конкурсы или игры, провести фотосессию или сходить на прогулку, ее рекомендации передают "Известия".