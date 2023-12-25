Бросить курить может быть сложной задачей, но с правильным подходом и настойчивостью это вполне возможно.

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О том, как бросить курить, — в материале "Рамблера".

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Вот несколько советов от заведующего первым филиалом ГБУЗ "ГП № 195 ДЗМ", муниципального депутата Дорогомилово Павла Олеговича Раменского, которые помогут вам успешно преодолеть зависимость от никотина.

Принятие решения

Первый и самый важный шаг — это принять решение бросить курить. Убедитесь, что вы готовы сделать это и нацелены на успех. Запишите все причины, по которым вы хотите бросить курить и используйте их в качестве мотивации.

Постепенное снижение количества сигарет

Многие люди предпочитают постепенно снижать количество выкуриваемых сигарет вместо резкого прекращения. Это позволяет вашему организму привыкнуть к отсутствию никотина постепенно.

Поддержка и помощь

Расскажите своим близким о вашем решении бросить курить и попросите их поддержать вас. Может быть полезно присоединиться к группе поддержки или обратиться к специалисту, который поможет вам разработать индивидуальный план борьбы с зависимостью. Павел Олегович Раменский Заведующий первым филиалом ГБУЗ "ГП № 195 ДЗМ", муниципальный депутат Дорогомилово

Замена никотина

Различные заменители никотина, такие как никотиновые пластыри, жевательные резинки или ингаляторы, могут помочь вам контролировать желание курить и снизить симптомы отмены никотина.

Изменение привычек

Связанные с курением привычки, такие как пить кофе или выпивать алкоголь, могут вызывать желание курить. Попробуйте изменить свою рутину и заменить эти привычки на более здоровые.

Физическая активность

Занятие физической активностью может помочь вам справиться со стрессом и улучшить ваше настроение. Регулярные тренировки также могут помочь вам контролировать вес, который может возрасти после броска курения.

Какие популярные способы не помогут?

Хотя есть много различных способов бросить курить, некоторые из них могут быть неэффективными или даже вредными. Например:

Холодный турецкий

Резкое прекращение курения без постепенного снижения количества выкуриваемых сигарет может привести к сильным физическим и эмоциональным симптомам отмены, таким как раздражительность, тревога, депрессия и проблемы со сном. Этот метод часто неудачен, так как люди не могут выдержать симптомы отмены и возвращаются к курению.

Замена на другие вредные привычки

Многие люди пытаются заменить курение на другие вредные привычки, такие как употребление алкоголя или увеличение потребления пищи. Это может привести к новым проблемам со здоровьем и зависимостям.

Использование электронных сигарет

Несмотря на то, что электронные сигареты могут показаться безопасными альтернативами, они все еще содержат никотин и другие вредные химические вещества. Их долгосрочные последствия для здоровья пока неизвестны. Павел Олегович Раменский Заведующий первым филиалом ГБУЗ "ГП № 195 ДЗМ", муниципальный депутат Дорогомилово

Что станет с организмом, если резко бросить курить?

Резкое прекращение курения может вызвать ряд изменений в организме, так как он привык к постоянному поступлению никотина. В первые дни и недели после бросания курения могут возникнуть следующие симптомы:

Физические симптомы: Головная боль, усталость, повышенный аппетит, сонливость, раздражительность и проблемы со сном могут быть результатом отмены никотина. Психологические симптомы: Ухудшение настроения, раздражительность, тревога, депрессия и проблемы с концентрацией могут возникнуть из-за отсутствия никотина, который воздействует на химические процессы в мозге. Физиологические изменения: Сердечный ритм и кровяное давление могут временно повыситься после бросания курения. Однако, в течение нескольких недель после прекращения курения, они должны вернуться к нормальным значениям.

Важно помнить, что эти симптомы временные и проходят со временем. Врачи и специалисты по бросанию курения могут предложить стратегии и лекарства, которые помогут справиться с симптомами отмены и улучшить шансы на успешное бросание курения.