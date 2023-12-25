Как правильно бросить курить: 6 советов от врача

Бросить курить может быть сложной задачей, но с правильным подходом и настойчивостью это вполне возможно.

Как правильно бросить курить: 6 советов от врача
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О том, как бросить курить, — в материале "Рамблера".

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Вот несколько советов от заведующего первым филиалом ГБУЗ "ГП № 195 ДЗМ", муниципального депутата Дорогомилово Павла Олеговича Раменского, которые помогут вам успешно преодолеть зависимость от никотина.

Принятие решения

Первый и самый важный шаг — это принять решение бросить курить. Убедитесь, что вы готовы сделать это и нацелены на успех. Запишите все причины, по которым вы хотите бросить курить и используйте их в качестве мотивации.

Постепенное снижение количества сигарет

Многие люди предпочитают постепенно снижать количество выкуриваемых сигарет вместо резкого прекращения. Это позволяет вашему организму привыкнуть к отсутствию никотина постепенно.

Поддержка и помощь

Расскажите своим близким о вашем решении бросить курить и попросите их поддержать вас. Может быть полезно присоединиться к группе поддержки или обратиться к специалисту, который поможет вам разработать индивидуальный план борьбы с зависимостью.

Павел Олегович Раменский
Павел Олегович РаменскийЗаведующий первым филиалом ГБУЗ "ГП № 195 ДЗМ", муниципальный депутат Дорогомилово

Замена никотина

Различные заменители никотина, такие как никотиновые пластыри, жевательные резинки или ингаляторы, могут помочь вам контролировать желание курить и снизить симптомы отмены никотина.

Изменение привычек

Связанные с курением привычки, такие как пить кофе или выпивать алкоголь, могут вызывать желание курить. Попробуйте изменить свою рутину и заменить эти привычки на более здоровые.

Физическая активность

Занятие физической активностью может помочь вам справиться со стрессом и улучшить ваше настроение. Регулярные тренировки также могут помочь вам контролировать вес, который может возрасти после броска курения.

Что происходит с организмом через неделю после отказа от курения

Какие популярные способы не помогут?

Хотя есть много различных способов бросить курить, некоторые из них могут быть неэффективными или даже вредными. Например:

Холодный турецкий

Резкое прекращение курения без постепенного снижения количества выкуриваемых сигарет может привести к сильным физическим и эмоциональным симптомам отмены, таким как раздражительность, тревога, депрессия и проблемы со сном. Этот метод часто неудачен, так как люди не могут выдержать симптомы отмены и возвращаются к курению.

Замена на другие вредные привычки

Многие люди пытаются заменить курение на другие вредные привычки, такие как употребление алкоголя или увеличение потребления пищи. Это может привести к новым проблемам со здоровьем и зависимостям.

Использование электронных сигарет

Несмотря на то, что электронные сигареты могут показаться безопасными альтернативами, они все еще содержат никотин и другие вредные химические вещества. Их долгосрочные последствия для здоровья пока неизвестны.

Павел Олегович Раменский
Павел Олегович РаменскийЗаведующий первым филиалом ГБУЗ "ГП № 195 ДЗМ", муниципальный депутат Дорогомилово

Что станет с организмом, если резко бросить курить?

Резкое прекращение курения может вызвать ряд изменений в организме, так как он привык к постоянному поступлению никотина. В первые дни и недели после бросания курения могут возникнуть следующие симптомы:

  1. Физические симптомы: Головная боль, усталость, повышенный аппетит, сонливость, раздражительность и проблемы со сном могут быть результатом отмены никотина.
  2. Психологические симптомы: Ухудшение настроения, раздражительность, тревога, депрессия и проблемы с концентрацией могут возникнуть из-за отсутствия никотина, который воздействует на химические процессы в мозге.
  3. Физиологические изменения: Сердечный ритм и кровяное давление могут временно повыситься после бросания курения. Однако, в течение нескольких недель после прекращения курения, они должны вернуться к нормальным значениям.

Важно помнить, что эти симптомы временные и проходят со временем. Врачи и специалисты по бросанию курения могут предложить стратегии и лекарства, которые помогут справиться с симптомами отмены и улучшить шансы на успешное бросание курения.

Ваш организм начнет восстанавливаться сразу после прекращения курения. В течение нескольких дней легкие начнут очищаться от слизи и других вредных веществ. В течение нескольких недель ваша кровообращение и легочная функция улучшатся, а вы будете замечать улучшение запаха и вкуса. В долгосрочной перспективе отказ от курения значительно снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рака и других связанных с курением заболеваний.

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