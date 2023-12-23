Нарколог рассказала о связи алкоголя и онкологии

Нарколог Клименко рассказала о связи алкоголя и онкологии
МОСКВА, 23 декабря, ФедералПресс. Директор Национального научного центра наркологии, профессор Татьяна Клименко предупредила, что алкоголь повышает риск развития рака.
«Когда алкоголь всасывается в кровь, он попадает в каждую клеточку организма и в каждую систему», – отметила Клименко.
Также Татьяна Клименко добавила, что последние исследования доказали прямую связь между развитием рака молочной железы и употреблением спиртных напитков, сообщает «МедикФорум». Она уточнила, что в первую очередь страдают печень, почки, поджелудочная железа и мозг.
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