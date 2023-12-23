Нарколог рассказала о связи алкоголя и онкологии

«Когда алкоголь всасывается в кровь, он попадает в каждую клеточку организма и в каждую систему», – отметила Клименко.

Также Татьяна Клименко добавила, что последние исследования доказали прямую связь между развитием рака молочной железы и употреблением спиртных напитков, сообщает «МедикФорум». Она уточнила, что в первую очередь страдают печень, почки, поджелудочная железа и мозг.