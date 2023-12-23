Малышева объяснила, кому нельзя шампанское на Новый год
В эфире своей телепередачи «Жить здорово!» Елена Малышева назвала три категории граждан, которым лучше отказаться от спиртного. Она отметила, что ее рекомендации относятся не только к празднованию Нового года, но и к остальным дням в течение года.
К первой категории врач отнесла людей, страдающих гипертонией и принимающих лекарства от нее. Употребление алкоголя такими людьми может привести к потере сознания. Малышева рекомендует ограничиться половиной бокала шампанского, после чего запить его двумя стаканами воды.
Ко второй категории телеведущая включила россиян, принимающих кроворазжижающие лекарства. Им также не рекомендуется употреблять алкоголь. В третью категорию врач отнесла людей, страдающих от сахарного диабета, сообщает «РосБалт».
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