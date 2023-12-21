Как быстро накачать пресс мужчине. 5 эффективных упражнения от тренера

О подтянутом спортивном теле с ярко выраженными кубиками пресса мечтают многие мужчины. И неспроста: это не только добавляет телу привлекательности, но также положительно отражается на здоровье.

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Развитые мышцы пресса держат осанку и выступают своеобразным "каркасом", за счет чего снимают нагрузку на позвоночник и мышцы поясницы. Крепкая брюшная стенка поддерживает внутренние органы в правильном положении и позволяет им нормально функционировать.

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В интернете можно найти огромное число техник и упражнений, которые направлены на формирование крепкого пресса. Однако отнюдь не все из них являются по-настоящему эффективными. "Рамблер" пообщался с тренером, супервайзером групповых программ фитнес-клубов La Salute Андреем Палубенко и выяснил, какие упражнения действительно помогут накачать пресс.

Андрей Палубенко Персональный тренер, координатор групповых программ фитнес-клубов La Salute

Верхнее скручивание или кранч

Исходное положение: лежа на спине, колени согнуты, ноги стоят на всей стопе. Руки на затылке, голова на весу. На выдохе мы поднимаем плечи, и грудиной клеткой вытягиваемся вверх. На вдохе мы опускаемся вниз, кладем только плечи, голова всегда на весу. На выдохе поднимаемся, на вдохе опускаемся. В этом движении самое главное руками голову вверх не вытягивать, а просто поднимать плечи.

Косые скручивания

Исходное положение: лежа на спине, руки за голову, ноги согнуты на весу под углом 90 градусов. На выдохе мы делаем поворот корпуса в сторону, одновременно выпрямляя одну ногу, делаем вдох смену, на выдохе меняем сторону. Таким образом, нам нужно локтем вытянуться к противоположному колену и полностью выпрямить одну ногу. Делаем поворот в сторону — скручивание.

Поочередное опускание ног из позиции лежа

Исходное положение: лежа на спине, руки можно положить под ягодицы чтобы корпус не скользил и было удобнее. Поясница прижата к коврику, прямые ноги на весу в вертикальном положении. Делаем вдох — опускаем одну ногу вниз примерно до параллели с полом или чуть повыше, самое главное чтобы не отрывалась поясница. На выдохе поднимаем ногу, потом работаем другой ногой. Одну ногу возвращаем, потом другую опускаем вниз. Вниз вдох, на выдохе вверх.

Подъем ног на брусьях.

Положение: упор на брусьях на предплечья, поясница прижата к спинке брусьев. На выдохе мы поднимаем колени к грудной клетке, на вдохе опускаем ноги, выпрямляя их полностью. Главное — плавно опускать ноги внизу, не раскачивать их.

Планка