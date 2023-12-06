Врач посоветовал сердечникам не злоупотреблять спортом зимой

Врач Умнов посоветовал сердечникам не злоупотреблять спортом зимой
Хирург Александр Умнов в интервью Life.ru посоветовал пациентам с сердечно-сосудистыми недугами не злоупотреблять спортом зимой и в целом снизить физическую активность в холодное время года.
По словам медика, даже уборка автомобиля от снега может повысить артериальное давление.
Эксперт напомнил о том, что при возрастании частоты сердечных сокращений повышается риск отрыва тромбоэмболов, а также развития опасных нарушений сердечного ритма.
Ранее "Рамблер" рассказывал об опасной причине одышки во время занятий спортом.
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