5 неочевидных признаков, что вы злоупотребляете сахаром
В то время как одни люди равнодушны к сахару и могут обходиться без сладостей месяцами, другие не мыслят и дня без печенья, конфет или шоколада.
Однако лишь немногие задумываются об опасности злоупотребления сахаром. А между тем избыток этого вещества в рационе чреват ожирением, снижением иммунитета, преждевременным старением, остеопорозом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и не только.
Опасность сахара заключается еще и в том, что он часто содержится в тех продуктах, которые принято считать полезными. Например, сахар нередко выступает одним из основных ингредиентов в составе мюсли, хлопьев, йогуртов, соков и не только. Кроме того, сахар в большом количестве содержится в соусах, консервированных продуктах и колбасных изделиях.
Вот почему порой мы можем даже не догадываться о том, что потребляем слишком много сахара. Чтобы выяснить это, необходимо присмотреться к сигналам организма. О неочевидных признаках, указывающих на то, что в вашем рационе присутствует избыток сахара, "Рамблеру" рассказал терапевт, эндокринолог и кардиолог Алексей Жито.
Повышенная утомляемость
Вопреки распространенному мнению, сахар не помогает стать энергичнее. Напротив, он лишь ненадолго заряжает энергией, а затем вызывает усталость – это связано с инсулинорезистентностью.
"Так называемый голод среди изобилия. Сахара в крови достаточно, но к инсулину возникает привыкание, и этот инсулин, который у нас плавает в крови, не может “затолкнуть” глюкозу в ткани, то есть ткани испытывают дефицит глюкозы, несмотря на то, что глюкозы достаточно".
Сухость во рту
По словам терапевта, сухость во рту также может указывать на инсулинорезистентность и избыток сахара в организме. Если вы часто испытываете жажду даже при отсутствии явных факторов, провоцирующих ее, обратите внимание на свой рацион.
Частое мочеиспускание
Избыток сахара выводится почками с мочой, и человек соответственно чаще ходит в туалет.
Сухость кожи
В холодное время года кожа часто становится сухой из-за отопления. Однако если сухость кожи для вас не сезонная проблема, это повод обратить внимание на количество сахара в рационе. По словам специалиста, чем больше сахара потребляет человек, тем более сухой становится кожа.
"Причём это может быть скрытый сахар в углеводах, кашах и даже в молоке".
Сниженный иммунитет
Прежде всего это проявляется частыми ОРВИ. Терапевт подчеркнул: чем больше сахара вы потребляете, тем больше страдает иммунитет. Все дело в том, что химическое строение сахара схоже со строением витамина C, который требуется иммунным клеткам (фагоцитам) в борьбе с информацией. Кристаллы сахара блокируют фагоциты, из-за чего организму тяжелее бороться с вирусами.