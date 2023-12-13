5 неочевидных признаков, что вы злоупотребляете сахаром

В то время как одни люди равнодушны к сахару и могут обходиться без сладостей месяцами, другие не мыслят и дня без печенья, конфет или шоколада.

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Однако лишь немногие задумываются об опасности злоупотребления сахаром. А между тем избыток этого вещества в рационе чреват ожирением, снижением иммунитета, преждевременным старением, остеопорозом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и не только.

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Опасность сахара заключается еще и в том, что он часто содержится в тех продуктах, которые принято считать полезными. Например, сахар нередко выступает одним из основных ингредиентов в составе мюсли, хлопьев, йогуртов, соков и не только. Кроме того, сахар в большом количестве содержится в соусах, консервированных продуктах и колбасных изделиях.

Вот почему порой мы можем даже не догадываться о том, что потребляем слишком много сахара. Чтобы выяснить это, необходимо присмотреться к сигналам организма. О неочевидных признаках, указывающих на то, что в вашем рационе присутствует избыток сахара, "Рамблеру" рассказал терапевт, эндокринолог и кардиолог Алексей Жито.

Повышенная утомляемость

Вопреки распространенному мнению, сахар не помогает стать энергичнее. Напротив, он лишь ненадолго заряжает энергией, а затем вызывает усталость – это связано с инсулинорезистентностью.

"Так называемый голод среди изобилия. Сахара в крови достаточно, но к инсулину возникает привыкание, и этот инсулин, который у нас плавает в крови, не может “затолкнуть” глюкозу в ткани, то есть ткани испытывают дефицит глюкозы, несмотря на то, что глюкозы достаточно". Жито Алексей Владимирович Врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, к.м.н.

Сухость во рту

По словам терапевта, сухость во рту также может указывать на инсулинорезистентность и избыток сахара в организме. Если вы часто испытываете жажду даже при отсутствии явных факторов, провоцирующих ее, обратите внимание на свой рацион.

Частое мочеиспускание

Избыток сахара выводится почками с мочой, и человек соответственно чаще ходит в туалет. Жито Алексей Владимирович Врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, к.м.н.

Сухость кожи

В холодное время года кожа часто становится сухой из-за отопления. Однако если сухость кожи для вас не сезонная проблема, это повод обратить внимание на количество сахара в рационе. По словам специалиста, чем больше сахара потребляет человек, тем более сухой становится кожа.

"Причём это может быть скрытый сахар в углеводах, кашах и даже в молоке". Жито Алексей Владимирович Врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, к.м.н.

Сниженный иммунитет