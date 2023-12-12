Психолог Ахметова назвала 6 опасных последствий недосыпа

В современном мире существует тренд на продуктивность. Ради нее некоторые знаменитости спят меньше положенных восьми часов, успевая за день больше, чем кто-либо другой. Однако эксперты считают, что вреда от этой тенденции больше, чем пользы.

О том, к чему приводит постоянный недосып, «Рамблеру» рассказала психолог Вероника Ахметова.

Звезды социальных сетей могут рассказывать что угодно о том, как они повышают свою производительность. Некоторые подписчики принимают слова знаменитости за правду и сами пытаются жить таким же образом. Например, сокращают количество часов ночного сна, что приводит к печальным последствиям.

Усталость и раздражение

«Недосып приводит к сильной усталости и раздражению. Бесит буквально все. Начинает казаться, что люди вокруг практически враги. Контролировать эмоции становится все труднее. Вы начинаете их тихо ненавидеть, хотя осознаете, что поведение других по отношению к вам не изменилось»

Вероника Анатольевна Ахметова
Вероника Анатольевна АхметоваПсихолог - консультант, мастер нейролингвистического программирования, терапевт когнитивно-поведенческой терапии

Велики шансы того, что невыспавшийся человек начнет истерить и в ходе ссоры даже потянется за чем-то тяжелым, чтобы разбить об пол. Не исключено, что это состояние даже заставит бедолагу неожиданно для всех написать заявление об увольнении.

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Апатия

«К таком человеку люди не тянутся. Он угнетает своей подавленностью, серостью и безразличием, вызывает жалость и тревогу. Друзья нечасто интересуются вашими проблемами. И, возможно, примут ваше поведение за безразличие, равнодушие к ним»

Вероника Анатольевна Ахметова
Вероника Анатольевна АхметоваПсихолог - консультант, мастер нейролингвистического программирования, терапевт когнитивно-поведенческой терапии

Низкая концентрация

Unsplash.com

Рабочие процессы для страдающего от систематического недосыпа человека становятся все сложнее. А все потому что ему трудно даже сконцентрироваться на поставленной задаче.

«Коэффициент полезного действия полусидящего человека близок к нулю. Заставляя себя работать в таком состоянии, в итоге вы не сделаете ничего»

Вероника Анатольевна Ахметова
Вероника Анатольевна АхметоваПсихолог - консультант, мастер нейролингвистического программирования, терапевт когнитивно-поведенческой терапии

Упадок иммунитета

«Легкое ОРВИ или насморк могут спровоцировать более тяжелое заболевание»

Вероника Анатольевна Ахметова
Вероника Анатольевна АхметоваПсихолог - консультант, мастер нейролингвистического программирования, терапевт когнитивно-поведенческой терапии

Затянувшийся больничный в свою очередь способен сорвать все рабочие дедлайны. По этой причине ни премии, ни повышения сотруднику не видать как собственных ушей.

Компульсивное переедание

«Желательно сладкое, жирное и мучное. В общем, все самое вредное, но такое любимое нашим мозгом и ненасытным желудком»

Вероника Анатольевна Ахметова
Вероника Анатольевна АхметоваПсихолог - консультант, мастер нейролингвистического программирования, терапевт когнитивно-поведенческой терапии

По итогу человек наберет несколько лишних килограммов, что также негативно повлияет на его психическое состояние.

Депрессия

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Недостаток общения, лишний вес и проблемы на работе могут вылиться в ощущение собственной никчемности. А следом за ней придет тяжелая депрессия. Вы либо окажитесь во власти абсолютной апатии ко всему происходящему, либо в состоянии подавленности.

Как избавиться от постоянного недосыпа

«Возьмите себе за правило устраивать отсыпной день один раз в неделю. Желательно, не дожидаясь пагубных последствий для физического и психологически-эмоционального здоровья»

Вероника Анатольевна Ахметова
Вероника Анатольевна АхметоваПсихолог - консультант, мастер нейролингвистического программирования, терапевт когнитивно-поведенческой терапии

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