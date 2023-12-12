В современном мире существует тренд на продуктивность. Ради нее некоторые знаменитости спят меньше положенных восьми часов, успевая за день больше, чем кто-либо другой. Однако эксперты считают, что вреда от этой тенденции больше, чем пользы.

О том, к чему приводит постоянный недосып, «Рамблеру» рассказала психолог Вероника Ахметова.

Звезды социальных сетей могут рассказывать что угодно о том, как они повышают свою производительность. Некоторые подписчики принимают слова знаменитости за правду и сами пытаются жить таким же образом. Например, сокращают количество часов ночного сна, что приводит к печальным последствиям.

Усталость и раздражение

«Недосып приводит к сильной усталости и раздражению. Бесит буквально все. Начинает казаться, что люди вокруг практически враги. Контролировать эмоции становится все труднее. Вы начинаете их тихо ненавидеть, хотя осознаете, что поведение других по отношению к вам не изменилось» Вероника Анатольевна Ахметова Психолог - консультант, мастер нейролингвистического программирования, терапевт когнитивно-поведенческой терапии

Велики шансы того, что невыспавшийся человек начнет истерить и в ходе ссоры даже потянется за чем-то тяжелым, чтобы разбить об пол. Не исключено, что это состояние даже заставит бедолагу неожиданно для всех написать заявление об увольнении.

Апатия

«К таком человеку люди не тянутся. Он угнетает своей подавленностью, серостью и безразличием, вызывает жалость и тревогу. Друзья нечасто интересуются вашими проблемами. И, возможно, примут ваше поведение за безразличие, равнодушие к ним» Вероника Анатольевна Ахметова Психолог - консультант, мастер нейролингвистического программирования, терапевт когнитивно-поведенческой терапии

Низкая концентрация

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Рабочие процессы для страдающего от систематического недосыпа человека становятся все сложнее. А все потому что ему трудно даже сконцентрироваться на поставленной задаче.

«Коэффициент полезного действия полусидящего человека близок к нулю. Заставляя себя работать в таком состоянии, в итоге вы не сделаете ничего» Вероника Анатольевна Ахметова Психолог - консультант, мастер нейролингвистического программирования, терапевт когнитивно-поведенческой терапии

Упадок иммунитета

«Легкое ОРВИ или насморк могут спровоцировать более тяжелое заболевание» Вероника Анатольевна Ахметова Психолог - консультант, мастер нейролингвистического программирования, терапевт когнитивно-поведенческой терапии

Затянувшийся больничный в свою очередь способен сорвать все рабочие дедлайны. По этой причине ни премии, ни повышения сотруднику не видать как собственных ушей.

Компульсивное переедание

«Желательно сладкое, жирное и мучное. В общем, все самое вредное, но такое любимое нашим мозгом и ненасытным желудком» Вероника Анатольевна Ахметова Психолог - консультант, мастер нейролингвистического программирования, терапевт когнитивно-поведенческой терапии

По итогу человек наберет несколько лишних килограммов, что также негативно повлияет на его психическое состояние.

Депрессия

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Недостаток общения, лишний вес и проблемы на работе могут вылиться в ощущение собственной никчемности. А следом за ней придет тяжелая депрессия. Вы либо окажитесь во власти абсолютной апатии ко всему происходящему, либо в состоянии подавленности.

Как избавиться от постоянного недосыпа

«Возьмите себе за правило устраивать отсыпной день один раз в неделю. Желательно, не дожидаясь пагубных последствий для физического и психологически-эмоционального здоровья» Вероника Анатольевна Ахметова Психолог - консультант, мастер нейролингвистического программирования, терапевт когнитивно-поведенческой терапии