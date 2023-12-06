Врач рассказала, кому можно и нельзя спать под тяжелым одеялом

Тревожность, стрессовые состояния сегодня сопровождают многих, поэтому способы их преодоления тоже имеют актуальность. Оказывается, позитивный эффект можно получить, если выбрать «правильное» одеяло.

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Одеяло может оказать успокаивающий эффект, способствовать снятию тревоги и стресса. Помочь таким образом могут утяжелённые постельные принадлежности и метод глубокого сенсорного давления в рамках прессотерапии, – передает Радио Спутник слова терапевта, кардиолога Татьяны Романенко.

Специалист объяснила, что тяжёлые одеяла действенные, потому что обеспечивают эффект, схожий с ощущениями ребёнка в объятиях матери – когда увеличивается выработка антистрессовых гормонов, таких как серотонин и эндорфин. За счёт этого меняются сердечно-сосудистые показатели, пульс замедляется, человек успокаивается.

Учёные проводили исследование, посвящённое воздействию тяжёлых одеял на людей с синдромом повышенной тревожности и биполярным расстройством. По словам врача, состояние участников научного эксперимента после использования таких одеял улучшалось.

Однако, не всем такой метод может быть рекомендован. Под тяжёлыми одеялами нельзя спать детям до двух лет, а также людям с клаустрофобией. У людей с заболеваниями органов дыхания сдавливается грудная клетка, уменьшается оксигенация – это может вызвать дискомфорт и ухудшить состояние дыхательной системы. Кроме того, не рекомендуется использовать тяжёлые одеяла людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и гипертонией.

Выбирая одеяло, стоит иметь ввиду – его вес не должен превышать 5-10% массы тела человека. Например, для человека с весом 60 кг оптимальная масса одеяла – 3-6 кг.