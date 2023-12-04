Ненормированная работа более 55 часов в неделю за год убила 740 тысяч человек

Работа необходима большинству как источник доходов, чтобы жить, но при этом ежегодно уносит жизни почти трех миллионов человек по всему миру. И из этих смертей 740 тысяч происходят из-за работы более 55 часов в неделю.

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Таковы выводы исследования "Призыв к созданию более здоровой и безопасной рабочей среды", проведенного Международной организацией труда (МОТ) в сотрудничестве с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Из 2,96 миллиона смертей 2,6 миллиона вызваны заболеваниями, связанными с работой, такими как проблемы с кровообращением, рак и респираторные заболевания. Остальные 330 тысяч связаны с несчастными случаями на производстве, - приводит данные исследования El Pais.

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Cмертность в результате работы увеличилась на 12% с 2000 по 2019 год (справочные данные исследования МОТ).

"За последние два десятилетия диагностические инструменты существенно улучшились, что способствовало увеличению числа выявляемых случаев", - говорится в отчете.

В исследовании указаны основные причины смертей, связанных с производственными рисками. Из-за вредных условий труда (воздействие газов и дыма) за год умирает около 450 тысяч человек, из-за производственного травматизма - 363 тысячи, воздействия асбеста и кремнезема - чуть более 250 тысяч, веществ, вызывающих астму, - около 30 тысяч, из-за отравлений никелем и мышьяком в год умирает 15 тысяч человек, еще столько же - под воздействием выхлопных газов дизельных двигателей, и 18 тысяч - из-за солнечного ультрафиолетового излучения. Но лидирует в этом списке рисков, причем с большим отрывом - слишком интенсивный труд с продолжительностью более 55 часов в неделю - по этой причине зафиксировано 745 тысяч смертей в год.

Смертей, связанных с работой, среди мужчин намного больше (51,4 на 100 тысяч взрослых трудоспособного возраста), чем среди женщин (17,2 на 100 тысяч).