Эндокринолог назвала самый полезный способ приготовления кофе

Кофе можно готовить с помощью турки, капсул или кофемолки, однако лучшим вариантом является приготовление напитка через фильтр. О том, почему данный способ более полезен для здоровья, рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова в своем телеграм-канале.

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«Причина, вероятно, в том, что фильтр помогает удалить из кофе вещества, которые могут приводить к повышению уровня холестерина в крови», – объяснила Павлова.

Если сравнивать содержание таких веществ в нефильтрованном кофе, то там их больше в 30 раз, чем в напитке, который сделан при помощи фильтра.

Врач отметила, что при заваривании кофе через фильтр также уменьшается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Несмотря на это, при употреблении напитка все-таки нужно соблюдать несколько правил.

Во-первых, кофе стоит пить как минимум через час после приема пищи: так ее ценность не снизится. Во-вторых, лучше не добавлять в кофе сахар, молоко или сиропы.