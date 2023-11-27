Многие сегодня грешат перекусами. Такие люди не имеют возможности нормально поесть из-за работы, либо заедают просмотр сериала. Однако такой прием пищи может нанести серьезный ущерб здоровью едока.

О том, чем перекусы опасны для человека, порталу «Царьград» рассказал врач общей практики Сергей Алендеев.

Для нормального функционирования всех систем необходима взаимосвязь голода и сытости. Для этого каждый прием пищи должен следовать за реальным голодом, а не желанием что-то пожевать.

«При малом потреблении калорий во время перекуса может возникнуть недоедание. Но есть и обратная ситуация, когда ваш перекус был слишком велик и вы переели», — объяснил эксперт.

Также перекус подразумевает постоянную нагрузку на зубы и желудочно-кишечный тракт. Это явно не поспособствует здоровью организма даже в контексте дробного питания.