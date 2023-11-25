Что будет с телом, если часто пить диетическую газировку

В то время, как одни люди равнодушны к газированным напиткам, другие готовы выпивать их литрами ежедневно. Чтобы минимизировать вред от газировок, многие предпочитают отдавать предпочтение диетическим вариантам.

© Unsplash

Производители уверяют, что в таких напитках минимальное количество калорий, а значит, их можно пить без зазрения совести. Но так ли это на самом деле?

Видео дня

Подробнее о том, что произойдет с организмом, если часто пить диетическую газировку – читайте в материале "Рамблера".

Потенциальное поглощение канцерогена

Довольно часто для производства низкокалорийных сладких напитков производители используют подсластитель аспартам. С тех пор, как об этом стало известно, ученые обсуждают вред аспартама и пытаются выяснить, насколько он безобиден или, напротив, опасен. Летом 2023 года эксперты ВОЗ заявили о том, что аспартам является "возможно канцерогенным веществом".

При этом нет доказательств, свидетельствующих о том, что данный подсластитель напрямую провоцирует развитие рака. В Международном агентстве по изучению рака отмечают, что между онкологическими недугами и аспартамом существуют связи, но пока что назвать их причинно-следственными нельзя.

Похудение и набор веса

По данным исследования 2016 года, люди, выпивавшие в день 700 мл диетической газировки, за год теряли семь и более килограммов. Но затем вес возвращался вновь: по данным других исследований, в долгосрочной перспективе употребление газировок "без сахара" провоцирует набор веса.

По сей день ученые пытаются выяснить, почему так происходит. Кто-то считает, что всему виной влияние сахарозаменителей на метаболизм. Другие же придерживаются мнения, что на диетическую газировку часто переходят люди, которые пытаются сбросить вес. Они жестко ограничивают себя в питании, но потом срываются и возвращаются к прежнему весу.

Более стабильный уровень сахара в крови

Благодаря тому, что в диетических напитках отсутствует сахар, они не провоцируют скачки уровня глюкозы в крови. Если из-за употребления сладостей вы регулярно испытываете резкий подъем энергии, а затем резкий спад, вариант перейти на диетическую газировку может быть неплохим решением.

Менее плотные кости