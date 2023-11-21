Семенович рассказала о том, что пила мочегонные для похудения

Анна Семенович рассказала о том, что пила мочегонные препараты для похудения
Фигуристка и певица Анна Семенович призналась в соцсетях, что пила мочегонные для того, чтобы похудеть.
Семенович говорит, что прибегала к экстремальным методам похудения во время своей спортивной карьеры.
«Да, у меня был такой опыт, особенно когда я занималась профессионально спортом. Мы очень сильно гоняли вес. Конечно, мочегонные очень хорошо выводят воду и облегчают, но это так вредно...», — рассказывает Семенович.
Анна Семенович отмечает, что многие девушки падали в обморок по причине употребления мочегонных препаратов в качестве средства для похудения. Звезда предостерегла подписчиков, сказав, что такой метод похудения особенно опасен.
Семенович часто подвергается нападкам хейтеров, которые называют ее толстой. Певица утверждает, что справиться с негативными комментариями в интернете ей помогла психотерапия.
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