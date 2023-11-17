3 бесполезных способа похудеть, по мнению фитнес-тренера

В эпоху ЗОЖа и стройности существует масса способов сбросить вес. В погоне за красивой фигурой девушки готовы испробовать на себе все, что только найдут в сети. Однако мало кто знает, что далеко не все советы блогеров или фитнес-тренеров действительно эффективны.

Среди тех методик, которые можно найти в открытом доступе, есть те, что вряд ли помогут заполучить стройное тело.

В этом материале «Рамблер» собрал три самых бесполезных техник для подтянутого тела.

Много двигаться в течение дня и ничего более

Среди худеющих распространено мнение, что для сброса веса нужно повысить физическую активность. Однако регулярно заниматься спортом для этого необязательно. Якобы достаточно много ходить и не сидеть на месте в течение дня. Однако фитнес-тренер Андрей Девяткин настаивает, что эта техника совсем не так эффективна, как многие привыкли думать.

«Можно проходить пять, десять,12 километров ежедневно, но вес будет стабилен. Для того, чтобы вес начал уходить, необходимо подобрать и разработать комплекс упражнений, которые будут способствовать тому, что в теле начнут включаться все мышцы, и работать на то, чтобы жировая прослойка уменьшалась или замещалась мышечной». Андрей Девяткин Персональный тренер фитнес-клуба La Salute

Разработать комплекс подходящих упражнений самостоятельно могут далеко не все. Правильнее всего будет обратиться за помощью к профессионалу.

Заниматься до седьмого пота

Классическая ошибка всех, кто хочет приобрести хорошую фигуру, — это усердно заниматься спортом в зале, а затем заесть все успехи булкой или фастфудом. Такой подход делу не поможет.

«Вы отлично потрудились в зале, а по прошествии 30-40 минут после тренировки нужно дать организму перекусить для восполнения сил и энергии. Но "перекусить" — это значит съесть что-то менее углеводистое, менее калорийное». Андрей Девяткин Персональный тренер фитнес-клуба La Salute

По словам тренера, процесс похудения должен включать правильное питание и физические упражнения.

Жесткие диеты

Уйма женщин, желая иметь стройную фигуру, садятся на строгие диеты. Девушки отказываются буквально от всего, чтобы влезть в понравившиеся джинсы. Однако такой подход далеко не всегда помогает сузить талию. Более того, неподходящая диета может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

«Диета — это прежде всего огромный стресс для организма. И перед тем, как воспользоваться той или иной схемой, нужно проконсультироваться со специалистом. К примеру, вы можете не знать, что у вас и так огромный дефицит железа, выбираете и садитесь на жесткую диету, в которой содержатся продукты, не дающие организму именно этот микроэлемент». Андрей Девяткин Персональный тренер фитнес-клуба La Salute

Есть шанс, что вы действительно похудеете. Но в скором времени так или иначе придется поправлять здоровье с помощью медикаментов. Не исключено, все приведет к тому, что вы начнете «заедать» недуг.

«Диета должна быть грамотно составлена с учетом особенностей организма, которые можно выявить хотя бы путем сдачи развернутых анализов крови и получив расшифровку у специалиста. И запомните, что ни одна диета никогда не сработает без отсутствия составленного для вас комплекса физической активности. Все должно идти в балансе». Андрей Девяткин Персональный тренер фитнес-клуба La Salute