Гастроэнтеролог рассказала о полезных и вредных свойствах жевательной резинки

Жевательная резинка не несет вред для организма, однако есть некоторые нюансы, сообщила гастроэнтеролог Наталья Белова.

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В беседе с Pravda.ru она рассказала, что регулярное использование жевательной резинки может привести к перенапряжению челюстно-височных суставов и болям в лицевой области.

Врач также отметила, что в жевательных резинках содержится много сахара. А он, в свою очередь, провоцирует появление кариеса и других проблем с зубами. Белова посоветовала выбирать резинки без сахара, чтобы не навредить своему здоровью.

Гастроэнтеролог предупредила, что использовать резинку нужно не более тридцати минут, а потом воздержаться от жевания минимум на час. Это поможет мышцам лица расслабиться и прийти в тонус.

Однако, по словам врача, жевательная резинка может быть полезно для здоровья. Во время жевания образуется много слюны, которая защищает зубы и десна от вредоносных бактерий. К тому же, с помощью резинки можно снять стресс и тревожность, а также улучшить концентрацию и память.