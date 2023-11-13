Если на Новый год хочется подать рыбу, лучше отдать предпочтение рыбе, а именно горбуше, сообщил экономист Александр Цапликов.

В беседе с “Вечерней Москвой” он рассказал, как правильно выбрать продукт. Первое, что нужно сделать, это обратить внимание на внешний вид горбуши.

По словам эксперта, для хорошего продукта не свойственны зеленоватый и желтоватый оттенки. А вот по жабрам уже можно судить о свежести рыбы, они должны быть светло-красными. Обращать внимание на глаза не стоит, у любой замороженной рыбы они мутные.

Новый Год нельзя представить без красной икры, поэтому при покупке продукта тоже следует проявить осторожность. Цапликов советует обратить внимание на наличие маркировки на баночке, а также на икринки. Они должны быть целыми и упругими. При переворачивании банки они не должны скользить по стенкам, если такое происходит, значит, продукт не качественный.