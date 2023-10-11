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Названа рыба, которая провоцирует повышение давления

Рыба богата жирными кислотами омега-3, которые полезны для работы мозга, сердца и других органов. Однако в некоторых случаях она вредна для здоровья.

Названа рыба, которая провоцирует повышение давления
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По словам фармацевта Аббаса Канани, которые приводит издание Mirror, употребление сушеной и копченой рыба может повысить кровяное давление.

Это объясняется большим содержанием соли в данном продукте. Из-за нее в организме удерживается жидкость, которая оказывает дополнительную нагрузку на стенки кровеносных сосудов, объяснил специалист.

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В заключение он рекомендовал следить за количеством такой рыбы в своем рационе и сочетать ее с другими несолеными продуктами.

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