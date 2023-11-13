Стало известно, в каком возрасте наступает старость

Врачи уверены, что люди от 60 до 74 лет считаются пожилыми, а после 75 лет они уже входят в старческий возраст, рассказывает “Вечерняя Москва”.

Старческий возраст длится вплоть до 89 лет, а потом человек становится долгожителем. После пересечения рубежа в 60 лет жизненные ресурсы значительно уменьшаются, всему виной внешние факторы и обострение хронических заболеваний.

Врач Петр Романчук отмечает, что именно когнитивные функции и хорошая работа мозга влияют на то, как быстро человек стареет. Поэтому важно поддерживать свою умственную активность, чтобы отсрочить процесс старения.

А психолог Нина Ковалюнас уверена, что человеку под силу прожить до 120 лет и далеко не всегда реальный возраст совпадает с психологическим самоощущением. Эксперт посоветовала уделять больше внимания своему здоровью и образу жизни.

По словам психолога, старость может быть приятным жизненным этапом, но все зависит от человека. Например, от его отношения к жизни, привычек и других факторов.