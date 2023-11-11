Диетолог Соломатина объяснила, кому нельзя есть тыкву
Тыква действительно полезна, но некоторым людям не стоит включат ее в рацион. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина Москве 24.
По словам специалиста, своим оранжевым цветом и полезными свойствами тыква обязана бэта-каротину, которы ей в ней содержится.
"С одной стороны, он полезен. Но с другой, у многих на красный и оранжевый пигмент бывает аллергия. Также может иметься индивидуальная непереносимость тыквы. Она встречается не часто, но тем не менее".Елена СоломатинаВрач-диетолог
Также врач напомнила, что клетчатка может быть противопоказана при некоторых заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Дело в том, что она, как щетка, отшелушивает эпителий, очищает ЖКТ. Но если есть воспалительный процесс, грубые пищевые волокна будут его усиливать, предупредила Елена Соломатина.