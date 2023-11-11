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Диетолог Соломатина объяснила, кому нельзя есть тыкву

Тыква действительно полезна, но некоторым людям не стоит включат ее в рацион. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина Москве 24.

Диетолог Соломатина объяснила, кому нельзя есть тыкву
© unsplash.com

По словам специалиста, своим оранжевым цветом и полезными свойствами тыква обязана бэта-каротину, которы ей в ней содержится.

"С одной стороны, он полезен. Но с другой, у многих на красный и оранжевый пигмент бывает аллергия. Также может иметься индивидуальная непереносимость тыквы. Она встречается не часто, но тем не менее".

Елена Соломатина
Елена СоломатинаВрач-диетолог

Также врач напомнила, что клетчатка может быть противопоказана при некоторых заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Дело в том, что она, как щетка, отшелушивает эпителий, очищает ЖКТ. Но если есть воспалительный процесс, грубые пищевые волокна будут его усиливать, предупредила Елена Соломатина.

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