Не только вкусно, но и полезно: как темный шоколад влияет на здоровье

Темный шоколад — это не просто вкусное лакомство, но и по-настоящему полезный продукт.

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Научные исследования показали, что темный шоколад богат антиоксидантами и насыщен питательными веществами, что делает это горькое лакомство суперфудом. О пользе темного шоколада — в материале "Рамблер".

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Шоколад имеет давнюю и прославленную репутацию. Он изготавливается из бобов дерева какао (научное название которого переводится как "пища богов"). Шоколад использовался древнейшими культурами Мезоамерики в качестве пищи, лекарства, ритуального подношения и, возможно, даже валюты. Не менее ценен он и в наши дни: по данным Statista, объем мирового рынка шоколада в 2023 году составил около $1,49 триллиона.

Считается, что какао содержит около 380 различных химических веществ, среди которых большой класс соединений, называемых флаванолами, которые вызывают значительный интерес исследователей в связи с их потенциальными полезными свойствами.

Исследование показало, что полифенолы какао обладают антиоксидантными свойствами, которые наделяют их различными положительными эффектами в отношении ряда патологических нарушений, включая сердечно-сосудистые заболевания, воспалительные процессы и рак.

Кроме того, они снижают уровень холестерина ЛПНП и его окисление, повышая при этом уровень холестерина ЛПВП. Полифенолы также обладают хорошей противовоспалительной активностью, особенно в случае воспаления кишечника. Особый интерес представляет влияние какао на рак толстой кишки. Полифенолы какао предотвращают превращение воспалительного заболевания кишечника в рак.

Также оказалось, что употребление всего 48 г органического шоколада с 70% какао повышает нейропластичность — способность мозга образовывать новые синаптические связи, что может оказывать положительное влияние на память, познание и настроение.

Проведенные ранее исследования свидетельствуют о том, что в процессе пищеварения шоколад ведет себя как пребиотик (не путать с пробиотиком) — тип клетчатки, способствующий росту полезных бактерий в кишечнике. По данным Гарвардской школы общественного здоровья имени Т.Х. Чана, чем больше в организме "хороших" микробов, тем лучше он усваивает питательные элементы, а также поддерживает здоровый обмен веществ.

Гарвард также перечисляет витамины и минералы, которыми богат темный шоколад, в частности, медь, железо, магний, марганец, которые также полезны для кожи. Например, марганец способствует выработке коллагена — белка, который помогает коже выглядеть молодой и здоровой.