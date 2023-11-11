Как питаться, чтобы ЖКТ пришел в норму

Проблемы с пищеварением, такие как газы, запоры и диарея, затрагивают миллионы людей.

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Желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) играет важную роль в нашем организме, поэтому забота о его здоровье необходима для общего благополучия. Одним из ключевых аспектов поддержания здоровья ЖКТ является правильное питание.

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Как объяснила "Рамблеру", гастроэнтеролог Мария Алисова, для того чтобы ЖКТ пришел в норму, необходимо употреблять разнообразную и полезную пищу:

"Овощи, фрукты, злаки, бобы и орехи содержат витамины, минералы и пищевые волокна, которые помогают улучшить пищеварение и обеспечить нормальную работу кишечника. Важно также употреблять достаточное количество воды, так как это помогает поддерживать оптимальный уровень влаги в организме и облегчает процесс пищеварения. Избегание излишнего потребления жирной и жареной пищи также способствует нормализации работы ЖКТ".

Регулярные приемы пищи и умеренные порции также играют важную роль. Неправильный режим питания может вызвать проблемы с ЖКТ, поэтому стоит следить за тем, чтобы питаться регулярно и не переедать.

"Рамблер" подробно расскажет о продуктах, которые способствуют здоровому пищеварению и помогают избежать распространенных проблем с желудочно-кишечным трактом.

Цельнозерновые продукты

Белый или коричневый рис? Цельнозерновой или белый хлеб? Врачи говорят, что если вы хотите, чтобы ваш кишечник работал лучше, выбирайте цельнозерновые продукты, поскольку для оптимального функционирования толстой кишки требуется не менее 25 граммов клетчатки в день.

По сравнению с рафинированными углеводами, такими как белый хлеб и макароны, цельнозерновые продукты содержат много клетчатки, а также дополнительных питательных веществ, таких как жирные кислоты омега-3. Когда кишечные бактерии ферментируют клетчатку, они производят жирные кислоты с короткой цепью. Эти молекулы способствуют правильному функционированию клеток, выстилающих толстую кишку, где живут 70 процентов наших иммунных клеток.

Несмотря на популярность низкоуглеводных диет для похудения, полный отказ от зерновых может быть не так уж полезен для полезных кишечных бактерий, которые процветают благодаря клетчатке.

Зелень

Листовая зелень, такая как шпинат или капуста, является отличным источником клетчатки, а также питательных веществ, таких как фолиевая кислота, витамин С, витамин К и витамин А. Исследования показывают, что листовая зелень также содержит особый тип сахара, который способствует росту здорового кишечника. бактерии.

Употребление большого количества клетчатки и листовой зелени позволяет создать идеальный кишечный микробиом — те триллионы организмов, которые живут в толстой кишке.

Постный белок

Людям чувствительностью кишечника следует употреблять нежирные белки и избегать продуктов, богатых жирами, включая жареную пищу.

Продукты с высоким содержанием жиров могут вызвать сокращения толстой кишки, а высокое содержание жира в красном мясе — лишь одна из причин выбирать более здоровые варианты. Эксперты говорят, что красное мясо также способствует развитию бактерий толстой кишки, которые производят химические вещества, связанные с повышенным риском закупорки артерий.

Фрукты с низким содержанием фруктозы

Если вы склонны к газообразованию и вздутию живота, возможно, вам стоит попробовать сократить потребление фруктозы или фруктового сахара. Некоторые фрукты, такие как яблоки, груши и манго, содержат большое количество фруктозы.

С другой стороны, ягоды и цитрусовые, такие как апельсины и грейпфруты, содержат меньше фруктозы, что облегчает их переносимость и снижает вероятность возникновения газов. Бананы — еще один фрукт с низким содержанием фруктозы, богатый клетчаткой и содержащий инулин — вещество, которое стимулирует рост полезных бактерий в кишечнике.

Авокадо

Авокадо — это суперпродукт, богатый клетчаткой и необходимыми питательными веществами, такими как калий, который способствует здоровой пищеварительной функции. Это также продукт с низким содержанием фруктозы, поэтому вероятность возникновения газов становится меньше.