Что случится с организмом, если на месяц отказаться от алкоголя

Воздержание от употребления алкоголя даже в течение 30 дней может принести массу преимуществ для физического и психического здоровья.

© Unsplash

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), умеренным употреблением считается две порции алкоголя в день или меньше для мужчин и одна порция алкоголя или меньше для женщин. Согласно тому же источнику, пьянство определяется как пять или более порций алкоголя за один раз для мужчин и четыре или более порций алкоголя за один раз для женщин. Чрезмерное употребление алкоголя может на долгое время привести к тому, что вы будете чувствовать себя далеко не идеально, а жестокое похмелье часто будет сопровождать веселую вечеринку.

Видео дня

"Рамблер" расскажет, как отказ от алкоголя на месяц может повлиять на здоровье.

Улучшение здоровья печени

Употребление алкоголя может увеличить риск развития множества различных заболеваний. Одним из них является заболевание печени.

Регулярное употребление алкоголя отрицательно влияет на печень. Употребление алкоголя отрицательно влияет на клетки печени и может привести к заболеванию печени. Если отказаться от спиртного, печень получит возможность восстановиться и улучшить свою функцию. Даже всего лишь 30 дней трезвости могут значительно улучшить функцию печени.

Лучший сон

Отсутствие употребления алкоголя приводит к улучшению сна, а хороший сон приводит к улучшению общего состояния здоровья. Если алкоголь употребляется незадолго до того, как вы ложитесь спать, качественный сон может быть нарушен.

Как только алкоголь будет исключен из вашего распорядка дня, ваш цикл сна начнет восстанавливаться, и вы станете более бодрыми и бодрыми по утрам.

Снижение веса

Чрезмерное употребление алкоголя может привести к увеличению веса, поэтому при исключении алкоголя из организма наблюдается обратное. Алкоголь замедляет обмен веществ и чрезвычайно калориен (особенно очень сладкие напитки).

Эти два фактора затрудняют похудение при регулярном употреблении. Исключение его из рациона может помочь похудеть.

Улучшение пищеварения

Бывало ли у вас когда-нибудь расстройство желудка после употребления спиртного? Испытываете кислотный рефлюкс? Точно так же, как употребление алкоголя может вызвать воспаление печени, оно также может вызвать воспаление слизистой оболочки желудка.

Месяц трезвости дает вашему желудку шанс вернуться в нормальное состояние и правильно переваривать пищу так, как это необходимо.

Улучшение функции мозга

Тридцать дней без алкоголя могут значительно улучшить работу мозга и общее настроение.

Алкоголь наносит ущерб мозгу и может вызвать краткосрочные повреждения, такие как неправильное принятие решений, и долгосрочные повреждения, такие как проблемы с памятью.