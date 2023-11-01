Как восстановить севший голос

«Для преподавателей, экскурсоводов, переводчиков, ведущих голос — в прямом смысле слова рабочий инструмент. Для бизнесменов, политиков, психологов, коучей это универсальное контактоустанавливающее средство, ключ к любой коммуникации. И для большинства из нас голос – неповторимый элемент стиля, наравне с образом и ароматом. В голосе, в его здоровье, красоте, звучании, таится огромный ресурс. При умелом обращении он способен преобразить и украсить вашу личную и профессиональную жизнь», — считает актриса.

Если у человека сел голос, то, скорее всего, он перенапряг голосовые связки, простудился, замерз или перенервничал. Также голос может пропасть при специфических заболеваниях гортани. В таком случае необходимо установить точную причину проблемы и пройти лечение под строгим контролем врачей.

Ну а если все же так случилось, что голос «сел», вы обнаружили, что вы сипите, хрипите или вовсе молчите, не в силах произнести ни слова, то оперативно пускайте в ход все предыдущие пять советов, а еще мычите. Мычание – самый естественный, безопасный и практический целебный звук для человеческих голосовых связок. Расслабьте плечи и спину, опустите голову, чтобы подбородок тянулся к груди, расслабьте переднюю поверхность шеи, сделайте глубокий вдох носом и начните медленно выдыхать через легко сомкнутые губы, произнося долгий звук «м» так, чтобы вашим губам стало щекотно.