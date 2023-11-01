Как восстановить севший голос
Марина Лисовец, актриса, озвучившая многих голливудских звезд, и автор тренинга «Алхимия Голоса» рассказала, почему пропадает голос и как его восстановить. Подробнее — в материале «Рамблера».
«Для преподавателей, экскурсоводов, переводчиков, ведущих голос — в прямом смысле слова рабочий инструмент. Для бизнесменов, политиков, психологов, коучей это универсальное контактоустанавливающее средство, ключ к любой коммуникации. И для большинства из нас голос – неповторимый элемент стиля, наравне с образом и ароматом. В голосе, в его здоровье, красоте, звучании, таится огромный ресурс. При умелом обращении он способен преобразить и украсить вашу личную и профессиональную жизнь», — считает актриса.
Если у человека сел голос, то, скорее всего, он перенапряг голосовые связки, простудился, замерз или перенервничал. Также голос может пропасть при специфических заболеваниях гортани. В таком случае необходимо установить точную причину проблемы и пройти лечение под строгим контролем врачей.
Чтобы избежать потери голоса в сезон холодов и простуд нужно заботиться о нем особенно тщательно:
- Обязательно носите теплый шарф. Внешнее охлаждение голосовых связок очень быстро приводит к дискомфорту, першению, покашливанию, хрипу. Простуду вы можете победить очень быстро, а ее голосовые последствия грозятся затянуться на всю зиму.
- Не пойте, не кричите и минимально говорите на морозе. Старайтесь дышать только носом и никогда не вдыхайте холодный воздух ртом. Это верный путь к ларингиту и голосовым проблемам.
- Обзаведитесь миниатюрной кружкой-термосом и в течение дня пейте теплый чай или другой напиток. Это смягчит голосовые связки, расслабит, убережет от переохлаждения, а попутно и от вирусов и инфекций. В чай можно добавить эвкалипт, чабрец, орегано, мелиссу, брусничный лист. Все травы будут полезны не только для организма в целом, но и конкретно для голоса.
- По возвращении домой промывайте нос солевым раствором. Как известно, все болезни горла начинаются именно в носу, а уже потом стекают по задней стенке гортани прямиком к связкам.
- Используйте профилактические полоскания. Если вы часто простужаетесь, это может быть ромашковый чай или теплое молоко с капелькой меда и масла. Если чувствуете, что заболеваете, заварите зеленый чай с лимоном и имбирем. Если много говорили и голос «устал», а восстановиться надо быстро, то крепкий черный чай с чайной ложкой коньяка. Для красоты звучания - теплый свекольный или морковный сок напополам с молоком. Теплое полоскание означает ту температуру, при которой вы не обожжете гортань. И еще один маленький совет: никогда не используйте для полосканий соду и соль. Они сушат связки, сжигают нежную слизистую.
Ну а если все же так случилось, что голос «сел», вы обнаружили, что вы сипите, хрипите или вовсе молчите, не в силах произнести ни слова, то оперативно пускайте в ход все предыдущие пять советов, а еще мычите. Мычание – самый естественный, безопасный и практический целебный звук для человеческих голосовых связок. Расслабьте плечи и спину, опустите голову, чтобы подбородок тянулся к груди, расслабьте переднюю поверхность шеи, сделайте глубокий вдох носом и начните медленно выдыхать через легко сомкнутые губы, произнося долгий звук «м» так, чтобы вашим губам стало щекотно.