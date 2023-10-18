Помогает ли спорт при осенней хандре и депрессии

Возможно ли справиться с этим недугом самостоятельно и какую роль в этом играет спорт.

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Депрессия – это слово на слуху у каждого, а кто-то знает о ней не понаслышке. Печальный каламбур и не менее печальная картина.

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По данным ВОЗ, каждый восьмой житель планеты страдает от какого-нибудь психического расстройства, будь то депрессия или синдром хронической тревожности.

Возможно ли справиться с этим недугом самостоятельно и какую роль в этом играет спорт, - корреспонденты издания INC-News.ru поговорили с МСМК по легкой атлетике Валерией Андреевой и Proxima Fitness.

Депрессия - болезнь?

В настоящее время общественность выбирает правильный путь и воспринимает депрессию как болезнь, а не как «модное увлечение у селебрити». Сегодня существует несколько действенных способ лечения или ослабления симптомов: консультация с психотерапевтом, прием антидепрессантов и физическая активность. Если с первыми двумя пунктами все понятно, то вот про спорт мы бы хотели поговорить детальнее.

По результатам многих исследований, именно спорт способствует более плавному протеканию заболевания, а в некоторых случаях даже предотвращает возникновение депрессии.

Так кандидат психологических наук, разработчик теории адаптивного интеллекта Валерий Гут отмечает, что бороться с проявлениями депрессии и стресса можно с помощью физических или умственных нагрузок или их комбинации.

Немного об исследованиях

Так, по мнению ученых из университета Южной Австралии, спорт должен стать единственным методом при лечении депрессии. В ходе исследования были проанализированы данные более 128 тысяч участников. В результате, при регулярном занятии спортом наблюдалось улучшение ментального здоровья. В некоторых случаях физическая активность оказалась намного эффективнее медикаментозного или консультационного лечения.

Еще одно исследование было проведено американскими учеными. Ученые пришли к выводу, что физическая активность борется с симптомами депрессии гораздо эффективнее у пациентов, система вознаграждения которых реагирует на подкрепление.

Так, испытуемые либо занимались бегом, либо растяжкой. Всего это 66 человек с диагностированным серьезным депрессивным расстройством. Участников разделили на две группы: одна в течение восьми недель три раза в неделю занималась на беговой дорожке или велотренажере по 45 минут, другая – занималась растяжкой с той же периодичностью.

В ходе эксперимента оценивались и анализировались симптомы депрессии, а также подключился анализ работы системы вознаграждения и когнитивного контроля. К концу исследования люди, которые занимались бегом, значительно уменьшили симптомы психических заболеваний. При растяжке же высоких результатов не наблюдалось.

Спорт не волшебная пилюля, но…

Конечно, только лишь занятия физической активностью вряд ли смогут полностью избавить от депрессии. Однако, как один из методов стоит иметь в виду. И почему же спорт оказывает такое благоприятное воздействие? При физической активности организм выделяет гормоны, которые также отвечают за получение удовольствия. Поэтому мы в ходе тренировок получаем положительные эмоции: будь то вознаграждение себя за проделанный труд или похвала.

Активность может быть абсолютно разной: от умеренной до максимальной. Главное, выбирать то, что по силам именно вам.

Самый доступный способ – это кардиотренировки. Которые в первую очередь хороши тем, что ими можно заниматься где угодно: улица, дом, тренажерный зал. Это хлеб насущный для спортсмена любого уровня: от новичка до профессионала.

Вот пример домашней кардиотренировки от МСМК по легкой атлетике Валерии Андреевой. Интенсивность ее можно настраивать самостоятельно. Но перед интенсивными занятиями спортом необходимо посетить врача для выявления противопоказаний к определенным упражнениям.

Разножка с отталкиванием вверх

Изначальное положение - выпад назад с касанием пола. Вес на передней ноге. Одноименная рука и нога сзади касаются пола.

После этого идет мах ноги сзади с прыжком на опорной ноге. Если выполнение с прыжком чересчур сложное, выполняйте упражнение без него, оставив мах.

Выход с колен + прыжок. Проследите за тем, чтобы коврик был плотный, и нагрузка на колени не была болезненной.

Взгляд направлен перед собой, корпус прямой. Из положения “стоя на коленях” вставайте в полуприсед.

Двойной скалолаз

Начальное положение планки на прямых руках. Работаем одной ногой.

Стопа стремится всей своей поверхностью как можно ближе к ладони. Таз подвижный.

Конькобежец

Корпус наклонен, взгляд направлен вниз перед собой. Одна нога опорная, вторая слегка касается пола в конечной фазе прыжка.

Проходка с касаниями по диагонали

Из положения стоя идем руками в планку на прямых руках. Во второй фазе движения уходим в “собаку мордой вниз” и касаемся противоположной стопы. Повторяем движение другой рукой. Таз не прогибается к полу.

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