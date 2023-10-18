Как на самом деле влияет на здоровье острая еда и почему она вызывает эйфорию

В последнее время острая еда становится трендом и это заметно повсюду: от конкурсов по поеданию перца в TikTok до «экстремальных» блюд в меню ресторанов и растущей популярности азиатской кухни. У многих возникают вопросы: вредно ли на самом деле употреблять в пищу острое? А может, наоборот, полезно? И, кстати, как это влияет на наше настроение? "Рамблер" расскажет об этом в материале.

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Что происходит, когда вы едите острую пищу?

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Капсаицин — это химическое соединение, содержащееся в перце чили, которое производит «жар», который мы чувствуем, когда едим острую пищу. Когда вы едите острый перец, капсаицин связывается с классом болевых рецепторов TRPV1, которые находятся во рту, на поверхности языка и по всему пищеварительному тракту.

«Но капсаицин на самом деле не обжигает вас. Вместо этого он обманывает ваш мозг, заставляя его думать, что произошло изменение температуры, что приводит к ощущению тепла и боли», — объясняет диетолог университетской больницы Джейна Металонис.

Неудивительно, что реакция вашего организма на капсаицин заключается в охлаждении – отсюда и потоотделение, которое часто сопровождает употребление очень острой пищи. Точно так же капилляры расширяются, поэтому тепло может отводиться от тела через кожу, как видно по покрасневшим лицам и рукам тех, кто поливает свою лапшу острым соусом.

Пытаясь охладиться, температура вашего тела повышается, поэтому не все тепло, которое вы испытываете при употреблении острой пищи, является воображаемым. Ваше тело также будет пытаться избавиться от капсаицина, увеличивая выработку слизи, слез и слюны, что приводит к насморку, слезам и даже слюноотделению.

Ощущение огня во рту обычно исчезает примерно через 20 минут, поскольку молекулы капсаицина нейтрализуются и перестают связываться с болевыми рецепторами. Поскольку раздражитель проходит изо рта в горло и проходит по всему желудочно-кишечному тракту, он может вызвать следующие реакции:

Ощущение жжения в груди, поскольку капсаицин связывается с болевыми рецепторами пищевода.

Раздражение диафрагмального нерва, контролирующего двигательную функцию диафрагмы, приводит к икоте.

Отек горла, затрудняющий дыхание и/или вызывающий охриплость голоса.

Увеличение выработки слизи в желудке и временное увеличение скорости обмена веществ, что может вызвать спазмы и боли в желудке.

Повышенная скорость пищеварения в кишечнике, что может привести к диарее.

Тошнота и рвота (обычно только если пища очень острая).

Болезненные движения кишечника. Капсаицин никогда не переваривается полностью, поэтому его часть проходит через кишечник и вызывает большее количество болевых рецепторов TRPV1.

Польза для здоровья

Хотя употребление острой пищи вряд ли принесет длительную пользу для здоровья, со временем она может дать вам некоторые преимущества:

Увеличение продолжительности жизни. Обширное популяционное исследование, опубликованное в BMJ в 2015 году, показало, что люди, которые ели острую пищу шесть или семь раз в неделю, имели меньший риск общей смертности по сравнению с людьми, которые ели острую пищу реже одного раза в неделю.

Снижение «плохого» холестерина . Исследования показали, что употребление красного перца чили может снизить уровень ЛПНП (липопротеинов низкой плотности), также известного как «плохой» холестерин из-за его связи с сердечными заболеваниями.

Потеря веса. Капсаицин может снизить аппетит и повысить метаболизм, что может помочь людям сжигать больше калорий в состоянии покоя и во время физических упражнений.

Здоровье желудка. Многочисленные исследования показали, что капсаицин подавляет выработку кислоты в желудке, что может помочь предотвратить язвы.

Здоровье кишечника. Удивительно, но острая пища может оказывать успокаивающее и противовоспалительное действие на кишечник и улучшать микробиом.

Обезболивание. Капсаицин является ключевым ингредиентом некоторых обезболивающих препаратов и используется в ряде кремов и пластырей

Профилактика рака. Исследования показали, что капсаицин может подавлять рост и метастазирование (распространение) нескольких типов раковых клеток.

Здоровье кожи. Было показано, что капсаицин уменьшает воспаление, покраснение и шелушение при кожных заболеваниях, таких как атопический дерматит и псориаз.

Почему острая еда вызывает у нас эйфорию

После поедания острой пищи организм будто бы находится в экстремальной ситуации и ему нужно найти силы для спасения. Чтобы придать телу сил, головной мозг дает команду на выделение гормона счастья эндорфина. Поэтому при поедании острой пищи люди и испытывают эйфорию. А то, что вызывает радость, со временем становится зависимостью.

Может ли острая пища нанести долгосрочный вред?

Как гласит старая поговорка, все, что в избытке, может быть вредным.

«Хорошая новость, — говорит Металонис, — заключается в том, что для большинства здоровых людей — даже для тех, кто участвует в «экстремальных» испытаниях, связанных с потреблением рекордного количества острого перца — употребление очень острой пищи не представляет какой-либо серьезной или длительной опасности для здоровья и обычно не требует лечения».

Но она отмечает, что есть исключения. Например, школьники в Калифорнии были госпитализированы из-за затрудненного дыхания после участия в вирусном соревновании в социальных сетях «One Chip Challenge», которое включает в себя употребление чипсов, приготовленных из самых острых перцев на рынке. Точно так же есть истории о людях, попавших в отделение неотложной помощи с «громовой головной болью», сужением кровеносных сосудов головного мозга или спонтанным разрывом пищевода после употребления самого острого перца в мире.

При этом людям с определенными заболеваниями лучше избегать острой пищи. В этот список входят:

Воспалительные заболевания кишечника (ВЗК) , включая язвенный колит и болезнь Крона.

Целиакия

Язвы желудка (хотя острая пища на самом деле не вызывает язв)

Проблемы с желчным пузырем

Кислотный рефлюкс/гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ)

Синдром раздраженного кишечника (ИНС)

Анальные трещины

Может ли острая пища вызвать язву желудка?

Когда пациенты узнают, что у них язва, почти все сразу обвиняют острую пищу. Но, как объясняют врачи, люди часто игнорируют тот факт, что они часто принимают ибупрофен или что у них может быть бактерия Хеликобактер пилори (одна из наиболее распространенных в мире причин возникновения язв).

Вопреки распространенному мнению, многочисленные исследования показывают, что капсаицин на самом деле подавляет выработку кислоты в желудке. Фактически, капсаицин рассматривался как лекарство для предотвращения развития язв у людей, принимающих нестероидные противовоспалительные препараты.

Хотя острая пища не вызывает язв, у некоторых людей она может вызывать боль в желудке. Одно исследование особо подчеркнуло, что частое употребление острой пищи может вызвать симптомы со стороны верхних отделов желудочно-кишечного тракта у некоторых людей с диспепсией (или расстройством желудка). У людей с синдромом раздраженного кишечника (СРК) острая пища также может вызывать неприятные симптомы.

Другое исследование показало, что «у тех, кто потребляет острую пищу больше или 10 раз в неделю, вероятность развития синдрома раздраженного кишечника на 92 процента выше, чем у тех, кто никогда не употреблял острую пищу». Причем когда ученые попытались проанализировать эти результаты с учетом пола, они обнаружили, что острая пища не связана с симптомами раздражения кишечника у мужчин.