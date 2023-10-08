Можно ли умереть от острой пищи

Американский подросток погиб после употребления очень острых чипсов 1 сентября. Он попробовал проявить себя в челлендже One Chip Challenge, который подразумевает, что его участники должны бросить себе вызов и съесть очень острую чипсу, как можно дольше не запивая ее водой.

© pxhere

Причина смерти подростка пока неизвестна, но его семья убеждена, что виновата в этом компания, которая производит настолько острые чипсы. “Рамблер” решил разобраться, может ли острая пища быть настолько опасной для здоровья человека.

Видео дня

Как острая пища влияет на человека

Не все живые организмы реагируют на острое и чувствуют действие капсаицина, компонента перца, который и делает его таким пикантным, в виде жжения или боли. Птицы вообще не чувствуют неприятных ощущений, связанных с употреблением острого. Это привело к появлению теории о том, что перец чили со временем эволюционировал, чтобы птицы могли есть его и переносить в своем желудке, способствуя таким образом распространению семян по обширной территории. Но у людей капсаицин вызывает ощущение жжения и боли, возникающие из-за воздействия на рецептор TRPV1. У некоторых людей большое количество капсаицина может вызвать тошноту и диарею, поскольку пищеварительная система не может переварить вещество, попавшее в желудок.

Острая пища может спровоцировать обострение воспалительных процессов в органах ЖКТ, так как специи усиливают выделение желудочного сока, усиливая агрессивное воздействие на уже воспаленные стенки желудочно-кишечного тракта, а его избыток приводит к забросу кислоты в пищевод, с возникновением неприятного жжения. А чрезмерное употребление острой пищи может повлиять на функцию печени и обмен желчными кислотами. Постоянное воздействие на печень может привести к нарушению ее функций и повысить риск развития печеночных заболеваний.

В долгосрочной перспективе регулярное употребление острой пищи может быть связано с развитием рака пищевода, желудка и желчного пузыря, а также с сердечно-сосудистыми заболеваниями и смертью. Ученые все еще проводят исследования о том, нужно ли считать капсаицин канцерогеном, которым необходимо маркировать продукты с его содержанием.

Эксперт по безопасности пищевых продуктов Северо-Восточного университета Дарин Детвайлер говорит, что такое острое блюдо, как Каролинский жнец, квалифицируется как «химический загрязнитель» из-за высокого содержания в нем капсаицина.

«Он потенциально может привести к остановке сердца, если раздражитель слишком сильный», — объясняет Детвайлер.

Национальный информационный центр по пестицидам (NPIC) предупреждает:

“Хотя острые перцы часто используют в кулинарии, употребление слишком большого количества капсаицина может привести к раздражению полости рта, желудка и кишечника. У людей может развиться рвота и диарея. Вдыхание спреев, содержащих капсаицин, может вызвать кашель, затруднение дыхания, слезоточивость, тошноту, раздражение слизистых носа, глаз и кожи, а также временную слепоту.”