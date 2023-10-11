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Врач Шашкова рассказала, какие продукты могут очистить организм от никотина

Есть продукты, которые помогут очистить организм от смол и никотина, считает терапевт и кардиолог Ольга Шашкова.

Врач рассказала, какие продукты очищают организм от никотина
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В беседе с “Вечерней Москвой” эксперт заявила, что никотин распадается по прошествии шести-восьми часов, однако полностью вывести его из организма можно только через два дня.

Ускорить процесс поможет правильное питание, которое состоит из продуктов с высоким содержанием витаминов, минералов и антиоксидантов.

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Эксперт считает, что с выведением никотина из организма могут помочь такие натуральные продукты как лимон, шпинат, брокколи, апельсин, имбирь, гранат, морковь, капуста, пророщенная пшеница и шиповник.

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