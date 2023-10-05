Врач рассказала, почему диеты вредят здоровью

Многие россияне считают, что диета – временное ограничение в употреблении любимых продуктов, от которого можно отказаться и вернуться к старым пищевым привычкам. Такое понимание диет может нанести непоправимый вред здоровью. Об этом Общественной службе новостей сообщила врач-диетолог Лидия Ионова.

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Самое опасное, что могут практиковать худеющие, это монодиеты и голодание. Такие системы питания только наносят вред здоровью. Ограничения в еде лишают человека полезных веществ, среди которых аминокислоты, полиненасыщенные жирные кислоты, витамины и минералы. Все эти микроэлементы важны для поддержания здоровья человека.

Врач также предупредила, что любая диета с недостаточным количеством потребляемых калорий негативно сказывается на работе ЖКТ: увеличивается риск обострения хронического холецистита и развития желчекаменной болезни. Строгие ограничения в еде также могут вызвать РПП, психическое заболевание, которое очень трудно вылечить.

Лидия Ионова добавила, что поддерживать здоровый вес довольно просто. Достаточно лишь сформировать правильные пищевые привычки и придерживаться их на протяжении всей жизни.