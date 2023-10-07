Что будет, если пить кофе каждый день

Вокруг кофе до сих пор ведутся ожесточенные споры. Ученые не могут однозначно ответить вреден ли этот напиток для организма или полезен. Но это не останавливает любителей кофе в их пристрастиях. “Рамблер” решил разобраться, что произойдет с организмом, если употреблять этот напиток ежедневно.

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Мозг

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Кофе бодрит и дарит энергию, а еще улучшает кратковременную память благодаря кофеину и теанину. Этот напиток – природный стимулятор активности мозга, который укрепляет нервную систему и помогает нейронам лучше усваивать питательные микроэлементы. Кофе также расширяет сосуды мозга, что помогает бороться с головными болями и мигренями.

Сердце

Научные исследования не раз подтверждали пользу, которую кофе оказывает на сердце. Этот напиток богат антиоксидантами и аминокислотами, среди которых витамины РР, В1 и В2, а также минералы — магний, калий, кальций, натрий, фосфор и железо. Эти микроэлементы способствуют уменьшению воспалений в организме и снижают риск возникновения гипертонии, тромбоза и сердечной недостаточности. Более того, кофе ускоряет сердечный ритм, что полезно для людей, которые страдают от низкого артериального давления.

Депрессия

Люди, которые предпочитают пить не менее трех кружек кофе в день, реже страдают от депрессии, чем те, кто вовсе не употребляет напиток, к такому выводу пришли ученые. Напиток может помочь справиться и с другими психологическими проблемами, однако не является панацеей. А при некоторых состояниях его можно пить только с разрешения специалиста.

Профилактика диабета

Ученые доказали, что кофе снижает резистентность тканей к инсулину, то есть предотвращает вероятность возникновения сахарного диабета. Кстати, от кофе без кофеина будет такой же эффект. Дело в том, что за этот процесс отвечают антиоксиданты – полифенолы, лигнаны и другие.

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