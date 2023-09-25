Вещество в кофе может предотвратить возрастные нарушения в мозге

Ученые из Университета Цукубы установили, что растительное вещество, которое содержится в кофе, способно предотвратить возрастные нарушения в мозге. Об этом сообщает журнал GeroScience.

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В течение 30 дней авторы исследования давали мышам тригонеллин (TG) — растительный алкалоид, содержащийся в кофе, а также в семенах пажитника и редьке. При этом подопытные изначально были генетически модифицированы таким образом, что они быстрее старели.

Далее животные проходили тест на когнитивные способности. В частности, специалисты изучали их память и пространственное восприятие. Выяснилось, что испытуемые, получившие растительное вещество, показывают более высокие результаты. Эти животные стали лучше усваивать, структурировать и применять информацию об окружающей среде.

Эксперты также выяснили, что природный алкалоид подавил нейровоспаление. По мнению ученых, тригонеллин – эффективное вещество, которое в перспективе способно предотвратить возрастные нарушения и у человека.