Первые осенние заморозки негативно влияют на здоровье: очень легко можно получить переохлаждение и сопутствующие заболевания. Если не утеплиться и не подготовить организм к понижению температуры, то повышается вероятность проблем с мочеполовой системой или болезнями суставов.

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«Рамблер» разобрался, чем опасно переохлаждение.

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Что такое переохлаждение

Переохлаждение (или гипотермия) — снижение температуры тела ниже уровня, необходимого для естественного функционирования органов.

Обычно температура тела здорового человека составляет 36,6 градусов, но также возможны отклонения от 36 до 36,9 градусов. Механизмы терморегуляции отвечают за поддержание температуры в нормальных пределах.

Как только этот показатель снижается, терморегуляторный механизм активизирует обмен веществ. Это приводит к усиленной выработке тепла и к снижению его отдачи.

Длительное переохлаждение опасно тем, что ресурсов организма для согревания становится недостаточно. После снижения температуры тела до 34 градусов, физиологические процессы нарушаются.

Если вовремя не согреться, то можно получить обморожение конечностей. Оно снижает их двигательную способность и может привести к потере чувствительности, отмиранию к тканей и ампутации.

Причины переохлаждения

Переохлаждение не всегда связано с низкой температурой окружающей среды. Его можно получить даже если долго гулять в теплую погоду в мокрой одежде. Чаще всего к нему приводят следующие факторы:

Легкая одежда, отсутствие шапки. Сильный ветер. Неправильная обувь. Нахождение в статичном положении долгое время. Высокая влажность. Мокрая одежда, контактирующая с телом. Купание в холодной воде.

Риск появления переохлаждения возрастает в состоянии алкогольного опьянения. Сосуды расширяются, а кровь быстро остывает. Кровь способна понизить температуру других органов. К тому же после того, как человек согревается, сосуды резко сужаются. Такие резкие изменения приводят к повышению кровяного давления и к тахикардии.

Заболевания

На фоне переохлаждения могут возникнуть абсолютно разные заболевания, начиная от обычной простуды и заканчивая обморожениями.