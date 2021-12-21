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23 минуты назад

Фатальные ошибки при обморожении

Декабрь во многих регионах страны выдался не только снежным, но и морозным. Вот только не все знают, как правильно спасаться от обморожения. “Рамблер” расскажет.

Фатальные ошибки при обморожении
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Спасатели МЧС России советуют в особенно холодные дни выбирать одежду из шерсти более свободного кроя. Именно воздух между одеждой и телом спасает от быстрого замерзания. Не забывайте утеплить шею и голову, надеть двухслойные варежки или перчатки. Потому что многослойность – это не только тренд, но и польза.

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Среди других рекомендаций – ношение в мороз нетесной обуви. Нарушение кровообращения приводит к обморожению, о чем также важно помнить тем, у кого есть заболевание сосудов ног и кто имеет вредную привычку – курение.

Не выходите на мороз, не поев! Усталость в сочетании с голодом делают организм человека более слабым и восприимчивым к холодам.

Замените увлажняющий крем на питательный и наносите его не позже, чем за час до выхода. Холодный воздух сушит кожу, забирая из дермы влагу. Когда мы наносим увлажняющие средства и выходим на мороз, этот процесс происходит интенсивнее. Если вы все-таки получили обморожение, то определенно не стоит:

  • Оставаться на морозе. Обморожение – опасная ситуация, самым трагическим ее исходом может стать отмирание ткани и последующая ампутация.
  • Растирать обмороженные руки и ноги снегом, массировать их. На самом деле, это повреждает ткани еще больше. Также не рекомендуется использовать для согревания электрические грелки, другие нагревательные приборы и открытый огонь. При обморожении возникает потеря чувствительности кожи. Вы можете запросто обжечься.
  • Пить алкоголь. Это притупляет ощущение холода, не дает заметить первые симптомы обморожения и быстро предпринять нужные меры.

Получив обморожение, следует поместить пострадавшие участки кожи в теплую, но не горячую воду (не выше 40-42 °C) или попытаться их согреть теплом собственного тела. Кисти - положить под мышки или в складки под коленями. Если вы чувствуете боль, то можно принять нестероидные обезболивающие препараты. Однако специалисты не рекомендуют пить аспирин, так как он может помешать восстановлению поврежденных тканей.

Обратите внимание: если кожа белеет, твердеет, покрывается волдырями с красноватой жидкостью, следует срочно обратиться за медицинской помощью в ближайшую больницу или травмпункт.

ЗОЖ,МЧС,
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