5 простых способов, которые помогут продлить жизнь

Процесс старения необратим, однако его всегда можно попытаться замедлить. Удобно и то, что многие способы даже не требуют больших усилий. Главное — постараться выполнять эти вещи ежедневно.

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Подробнее о способах, которые продлевают жизнь, — в материале "Рамблера".

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Физическая активность

Согласно данным NHS, физические упражнения могут снизить риск ранней смерти на 30%. Взрослым следует заниматься умеренной физической активностью как минимум 150 минут в неделю, то есть примерно по 20 минут в день. А если нагрузка чересчур интенсивная, то ее должно быть не больше 75 минут в неделю — 11 минут в день.

В исследовании из журнала Nature Medicine было обнаружено, что что всего 4-6 минут энергичной активности в день уже достаточно для того, чтобы снизить риск ранней смерти. Пробегитесь до автобуса или метро, поднимитесь по лестнице, а не ездите на лифте, и риск смерти уже снизится на 40%.

Ешьте орехи

Орехи богаты ненасыщенными жирами, которые помогают защитить сердце, белком, клетчаткой, магнием, медью, витамином Е. Последний играет важную роль в укреплении иммунитета и поддержании здоровья в процессе старения.

Исследование показало, что женщины в возрасте 50-60 лет, которые съедают пару порций грецких орехов в неделю, с большей вероятностью останутся здоровыми и не будут иметь серьезных заболеваний к 65 годам, чем люди, отказавшиеся от орехов.

Общение

Многие исследователи обнаружили связь между активным общем с другими людьми и продолжительностью жизни. В 70-х годах было проведено крупное исследование, в котором приняли участие 7000 мужчин и женщин. Стало известно, что люди, которые жили обособленно от других, умирали в три раза чаще, чем те, кто имел крепкие дружеские отношения. Им не помогал даже отказ от вредных привычек и правильное питание.

Пейте чай

Употребление чая продлевает жизнь, а также предотвращает сердечно-сосудистые заболевания. В ходе крупного исследования, проведенного среди полумиллиона жителей Великобритании, было установлено, что у тех, кто выпивал не менее двух чашек чая в день, вероятность смерти в течение 14 лет была на 9-13% ниже.

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