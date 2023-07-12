Какие продукты помогут справиться с отеками

Отеки – распространенное явление среди людей самых разных возрастов. Причин появления отеков много, так же, как и способов борьбы с ними. В этом материале "Рамблер" узнал у экспертов, какие продукты питания могут помочь справиться с отеками.

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По словам диетолога Елены Соломатиной, прежде, чем употреблять продукт при отеках, в любом случае важно понять их причину.

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Часто бывает, что отеки возникают при белковой недостаточности. Они могут быть и при сердечно-сосудистых заболеваниях, и при венозной недостаточности, допустим, когда мы сидим долго в самолете. Могут быть отеки под глазами или охриплость голоса от отека связок. Поэтому важно понимать, почему возникают отеки. И поэтому, устраняя первопричину, допустим, включаем в рацион белок или продукты, богатые йодом (в случае гипотеориза). Елена Соломатина Врач-диетолог

Так, например, употребление черноплодной рябины не поможет справиться с отеками из-за белковой недостаточности. Но если нам надо убрать просто отек как симптом, помогут продукты, богатые калием: курага, соя, орехи, отруби, горох, нут, морская капуста, петрушка, белые грибы, бананы, печеные яблоки, печеный картофель в кожуре, тыква.

Мочегонным действием обладает и арбуз из-за большого содержания воды и калия. В группу продуктов с большим количеством жидкости входят также огурцы или кабачки. Среди продуктов, которые помогут выводить жидкость, есть и масло. Например, оливковое и рыжиковое, которое будет разжижать кровь. Елена Соломатина Врач-диетолог

Словом, продуктов таких много, но обращать внимание надо в первую очередь искать первопричину отеков, и бороться именно с ней.

Другой наш эксперт, врач Алексей Жито, посоветовал пить больше воды и употреблять петрушку или сельдерей при отеках.

Во-первых, это вода, как бы странно это не звучало. Если человек пьёт достаточное количество воды, иногда даже избыточное, поскольку для здорового человека абсолютно нормально потреблять большое количество воды, то все отёки у него уходят, т.к. активизируется работа почек. Поэтому важно не забывать пить много воды. Жито Алексей Владимирович Врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, к.м.н.

Также доктор посоветовал употреблять огурцы, петрушку и сельдерей, которые обладают мочегонным действием. Если у человека есть отечность, достаточно съесть небольшое количество салата из из этих продуктов, и буквально на глазах начнут сходить отёки, только, по словам эксперта, важно не добавлять соль.

Третье – это мясо. Оно содержит большое количество железа, при дефиците которого возникает анемия, латентный железодефицит, когда и проявляется отёчный синдром. Следующее – это рыба и морепродукты. При дефиците йода возникает дефицит гормонов щитовидной железы – гипотиреоз. Он также славится отечным синдромом. Поэтому рекомендуется употреблять большое количество морепродуктов, рыбы, водорослей, которые содержат йод и тем самым восполняют дефицит гормонов щитовидной железы. Жито Алексей Владимирович Врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, к.м.н.