Правда ли, что при стрессе нужно пить магний

Однако не стоит прибегать к препаратам магния самостоятельно и безоговорочно – для начала необходимо обратиться за консультацией к врачу. Только после осмотра и биохимического анализа крови возможно диагностировать дефицит магния в организме. И только в этом случае прибегать к препаратам магния – запомните, что это не успокоительные препараты. Поэтому они могут быть эффективны в борьбе со стрессом и тревожностью только в том случае, если симптомы стресса спровоцированы настоящим дефицитом магния.

Наталья Благинина Врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук, член Высшего экспертного совета кафедры «Интегративные технологии здоровья» Академии социальных технологий