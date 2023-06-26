Правда ли, что при стрессе нужно пить магний
Стресс – это естественная реакция организма, возникающая в ответ на действие раздражителя. Но бывают и биохимические причины, провоцирующие стресс, когда организму попросту не хватает определенных витаминов или минералов. "Рамблер" расскажет, почему так важно принимать магний при стрессе.
Магний (Mg) нейтрализует стрессовое состояние и эффективно обеспечивает жизнедеятельность клеток, снижая возбудимость нейронов и замедляя нервно-мышечную передачу. Именно он участвует в синтезе большинства нейропептидов в головном мозге, благодаря которому организм адаптируется к внешним факторам и становится стрессоустойчивым. Кроме того, магний поддерживает работу мышц и состояние костей, иммуную систему и сердце.
Однако не стоит прибегать к препаратам магния самостоятельно и безоговорочно – для начала необходимо обратиться за консультацией к врачу. Только после осмотра и биохимического анализа крови возможно диагностировать дефицит магния в организме. И только в этом случае прибегать к препаратам магния – запомните, что это не успокоительные препараты. Поэтому они могут быть эффективны в борьбе со стрессом и тревожностью только в том случае, если симптомы стресса спровоцированы настоящим дефицитом магния.Наталья Благинина Врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук, член Высшего экспертного совета кафедры «Интегративные технологии здоровья» Академии социальных технологий
По словам эксперта, всего 30% пациентов испытывают признаки дефицита магния. Следует помнить, что организм чрезвычайно быстро расходует его, тем более – при стрессе.
Получить его можно не только в лекарственной форме но и в повседневных продуктах питания. Для этого нужно есть орехи, молоко и шоколад, злаковые содержат его в достаточно высокой концентрации. В повседневной жизни, когда человек не испытывает стресс и беспокойство, необходимый уровень магния поддерживается при помощи сбалансированного питания.
Суточная потребность магния для женщин составляет 280-300 мг., для мужчин – 350-400 мг.
Даже незначительный дефицит магния может спровоцировать тревогу и депрессию, проблемы с артериальным давлением, головокружения и тахикардию. При пониженном уровне Mg человек может начать испытывать проблемы со сном, бессонницу, и сильную утомляемость. С этими симптомами помимо препаратов магния помогут справиться натуральные препараты, например, гомеострес. Он не только снизит чувство тревожности днем, но и восстановит качество и продолжительность сна.
Наталья Благинина Врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук, член Высшего экспертного совета кафедры «Интегративные технологии здоровья» Академии социальных технологий
Чтобы установить истинную причину стресса, обязательно обратитесь к специалисту – корректная диагностика и терапия позволит вам устранить его причины в кратчайшие сроки.