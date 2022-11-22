Как выбрать БАДы, которые не убьют

Люди часто не понимают, что биологически активные добавки (они же БАДы) — не «безвредная травка», а настоящий кот в мешке. Увлечение этими таблеточками/микстурками, которые можно купить без рецепта врача, порой приводит к необратимым процессам.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Страшнее, когда здоровый человек после курса может погубить свой организм, до последнего не зная об этом.

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«Известия» вместе с врачами разобрались, насколько же безопасны эти добавки, как и где их выбирать и почему вообще бесконтрольный приём может привести к трагедии.

Чтобы не быть голословными, в пример привели недавний случай, когда россиянин после двух месяцев курса БАДов попал в реанимацию. Оказалось, что у него поражена печень. Врачи не смогли его спасти. В анамнезе было сказало, что мужчина был полностью здоров. По крайней мере, до начала приёма добавок.

Иммунолог Дарья Карташёва, которая поделилась страшной историей, не стала раскрывать, какие именно БАДы принимал умерший, но отметила, что это был не цинк, не железо и не витамин Д, а «растительная натуральная добавка».

Этот случай не единичный, а лишь показательный. Врачи очень часто принимают пациентов, которые жалуются на плохое самочувствие после приёма сомнительных БАДов. Так что Карташёва призвала не вестись на завлекаловки от маркетологов и не покупать добавки самостоятельно.

Как выбирать БАДы?

Биодобавки нужно добавлять в свой рацион, только если их назначил врач. И важно помнить, что здоровый человек не станет ещё здоровее. Качественные БАДы нужны, чтобы компенсировать дефицит витаминов и микроэлементов, который есть в организме. И опять же «больше — не значит лучше».

Добавки нельзя пить горстями, обязательно нужно соблюдать назначенную дозировку. Иначе органы попросту не осилят такую нагрузку.

Передозировка витаминами тоже опасна. Кстати, даже самые безобидные безрецептурные средства при неправильном приёме могут оказать негативный эффект на печень. Особенно это касается комплексов, где в одной таблетке неимоверное количество различных витаминов. Как те же «баночки красоты», которые должны укреплять и волосы, и ногти, и зрение, и кожу и дарить вечную молодость. Разве что за хлебом не сходят.

Помните, некоторые витамины не работают, если их принимать одновременно. Да и вашему организму иногда попросту не нужны некоторые элементы, которые есть в составах.

В целом для того, чтобы убедиться в легальности и качестве БАДов, нужно просто включить внимательность и тщательно прочитать, что написано на этикетках.

наименование продукта и его вид, номер технических условий (для отечественных БАДов);

область применения, вес и объём продукта, состав и пищевая ценность;

название организации-изготовителя и её юридический адрес (для импортируемых продуктов — страна происхождения и наименование фирмы-изготовителя);

условия хранения, срок годности и дата изготовления;

способ применения (если требуется дополнительная подготовка БАДа), рекомендации по применению, дозировка;

противопоказания и побочные действия. На расфасованных и упакованных биологически активных добавках к пище должны быть на русском языке указаны:

Где искать БАДы?

Вообще лучше всего покупать БАДы в офлайновых аптеках. Да-да, в век маркетплейсов и интернет-магазинов нужно встать и сходить в обычную аптеку. Те БАДы, которые покупают в интернете (если это не сайт аптеки и вам их не назначил врач), могут нанести ущерб здоровью. Но есть одна хитрость, на которую могут повестись интернет-пользователи.

Некоторые БАДы имеют идентичные или схожие с торговыми наименованиями лекарственных средств названия. Поэтому возможна ситуация, когда вместо эффективного лекарства человек принимает неплохую, но неэффективную при болезни биологически активную добавку.