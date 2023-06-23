Три вопроса доктору о питании детей: надо ли заставлять ребенка есть мясо

Мясо — очень полезный продукт, особенно для детей. В нем содержится множество микроэлементов, витаминов, а главное — белка, который является строительным материалом для организма.

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Но иногда дети наотрез отказываются есть мясо, вызывая опасения родителей, что это может повлиять на здоровье малышей.

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О том, почему дети не едят мясо, стоит ли их заставлять, а также о том, может ли отказ от мяса привести к проблемам со здоровьем ребенка, «Рамблеру» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Почему ребенок отказывается от мяса и надо ли заставлять?

Случается, что ребенок отказывается есть мясо. Причины этого могут быть различны.

Часто у малышей не очень хорошо работает ферментативная система, и организм с трудом переваривает некоторые виды мяса. Особенно, если оно подано не в виде детского питания, а кусочками. Более старшие дети могут иметь психосоматический отказ, например, когда понимают, что из убитого животного получается котлета. И у ребенка формируется страшная цепочка в голове. Отказ от мяса у ребенка может быть связан и с тем, что семья или друзья ребенка мясо не употребляют. Елена Соломатина Врач-диетолог

Иногда мясо неправильно подается: дети обычно любят котлеты или тефтели, да и эти продукты легче усваиваются организмом. Поэтому лучше предлагать ребенку мясо именно в такой подаче. Кроме того, дети все-таки впечатлительны и эмоциональны, поэтому кроме тяжести усвоения продуктов, дети могут есть одно и то же долгое время, и могут отказываться от новых блюд.

Если ребенок категорически отказывается от мяса, не нужно его насиловать, потому что здесь мы можем получить обратную реакцию, и потом он может вообще не начать его употреблять. Лучше вводить мясо по чуть-чуть, либо превратить прием пищи в игру, например, вместе с ребенком приготовить «ежиков». Елена Соломатина Врач-диетолог

Откуда брать белок и железо, если ребенок не ест мясо?

То, что мясо очень желательно в употреблении, несомненно: это богатый источник полноценного белка. И поэтому, когда в наш организм поступают все компоненты, это гораздо лучше. Тем не менее, есть белки и в пище растительного происхождения: в крупах, в бобовых, в сое. Но в таком случае нужно очень внимательно следить за рационом, хотя даже при внимательном отношении к питанию может возникать недостаток некоторых микроэлементов.

Но помимо аминокислот, которых недостает в растительных продуктах, в мясе содержится гемовое железо, которого очень мало в продуктах растительного происхождения. Главный источник цинка — это опять же, мясо. Конечно, цинк содержится, например, и в тыквенных семечках, но не в том количестве. В мясе также содержится витамин B12, которого в растительных продуктах вообще нет, а без него могут начаться когнитивные нарушения, проблемы со стороны систем, в том числе и нервной. Поэтому белок мы можем заменить, например, яйцами, рыбой, молочными продуктами, но все равно лучше, чтобы мясо присутствовало тоже. Елена Соломатина Врач-диетолог

Могут ли возникнуть проблемы при отказе от мяса?

Поскольку в мясе содержится животный белок, выполняющий важнейшую функцию в «строительстве» организма, недостаток этого «материала» может грозить задержкой роста и развития, нарушениями в работе некоторых систем организма.

Если у взрослых организм простроен и при отказе от мяса он будет перераспределять ресурсы и резервы, то организм ребенка, который интенсивно растет и «строится» будет испытывать гораздо больший дефицит, и все системы будут в некоем замороженном состоянии. Соответственно, организм будет находиться в состоянии дефицита, поэтому будет, скорее всего, отставание в росте, иммунитет будет страдать. Все, конечно, зависит от генетики: здорово, если ребенку повезло, и у него хорошая и крепкая генетика. Но то, что мы заложим в детстве, пойдет с ним всю жизнь. Елена Соломатина Врач-диетолог