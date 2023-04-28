Три вопроса доктору о питании после 60 лет
Правильно питаться необходимо приучать себя с молодых лет. А людям в возрасте, заботящимся о своем здоровье, следует обязательно обращать внимание на свой рацион и вносить в него некоторые изменения.
Ведь старение организма, увы, влечет за собой неотвратимые изменения, в том числе и в пищеварительной системе.
Можно ли скорректировать с помощью рациона некоторые проблемы со здоровьем, стоит ли уменьшать порции еды пожилым людям и потреблять больше кальция, а также о полезных и вредных продуктах для тех, кому больше 60 лет, «Рамблеру» рассказала врач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог Анастасия Тимощенко.
Физиологическое старение организма сопровождается серьезной как функциональной и органической перестройкой органов пищеварительной системы, так и остальных систем жизнеобеспечения: сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной, эндокринной, костной, мышечной и других, объясняет специалист.
Хронические заболевания, прием лекарственных препаратов оказывают непосредственное влияние работу пищеварительной системы и нутритивный статус пожилого пациента.Тимощенко Анастасия ВикторовнаВрач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»
С возрастом происходят следующие физиологические изменения в пищеварительной системе:
- Снижение аппетита и, как следствие, уменьшение кратности и объема принимаемой пищи.
- Проблемы с приемом пищи (нарушения глотания, двигательные и когнитивные нарушения).
- Изменения вкусового восприятия пищи, ограничение в рационе раздражающих вкусов (кислое, соленое, горькое), преобладание сладкой и жирной пищи.
- Снижение восприятия вкуса белковой пищи (вкус умами), сопряженное с отвращением к мясу.
- Снижение обоняния, что притупляет стимуляцию аппетита запахом пищи.
- Недостаточная выработка слюны, связанная с атрофическими изменениями слюнных желез и/или приемом некоторых лекарственных препаратов.
- Нарушение процесса жевания, связанное с потерей зубов или наличием зубных протезов.
- Снижение ферментативной активности пищеварительных желез.
- Замедление моторики всех отделов желудочно-кишечного тракта.
Нужно ли уменьшать порции пищи после 60 лет
Учитывая возрастные изменения желудочно-кишечного тракта, рекомендуется корректировать режим питания, увеличивая частоты приема пищи и уменьшая размер порций.
При этом необходимо отдавать предпочтение продуктам с высоким содержанием легкоусвояемого белка, ограничив легкоусвояемые «быстрые» углеводы, рекомендует эксперт.
Учитывая снижение аппетита, а также замедление моторики желудочно-кишечного тракта, не рекомендовано запивать пищу водой. Исключением может стать только нарушение проглатывания пищи, требующее обязательного запивания.
Тимощенко Анастасия ВикторовнаВрач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»
Правда ли, что людям в возрасте необходимо потреблять больше кальция
Учитывая возрастные нарушения минеральной плотности костной ткани, приводящие к развитию остеопороза, всем пожилых людям рекомендовано обогащать рацион достаточным содержанием кальция, отмечает Тимощенко.
При этом суточная потребность в кальции возрастных пациентов выше остальных возрастных групп и составляет 1200 мг. Наиболее предпочтительными источниками кальция являются молочные продукты, в частности творог и сыр.
Тимощенко Анастасия ВикторовнаВрач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»
Полезные и вредные продукты для тех, кому больше 60 лет
Всем пожилым людям необходимо обогащать рацион белковой пищей, предпочтительно за счет легкоусвояемых белков рыбы, молочных продуктов и яиц. При этом крайне необходимо включать в рацион источники клетчатки, тем самым способствуя нормализации стула. В качестве источников жиров в рационе необходимо отдавать предпочтение растительным маслам, в частности оливковому или льняному, советует эксперт.
Наиболее полезными в рамках рациона пожилого человека являются компоненты средиземноморского типа питания.
Нежелательными являются блюда из переработанного мяса (сосиски, колбасы, копченые мясные деликатесы) за счет высокого содержания соли и жиров. Кроме того, крайне нежелательно избыточное употребление блюд с высоким содержанием добавленного сахара (кондитерские изделия). НЕ рекомендуется злоупотреблять солеными и маринованными продуктами из-за высокого содержания соли и маринадов.
Тимощенко Анастасия ВикторовнаВрач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»