Три вопроса доктору о питании после 60 лет

Правильно питаться необходимо приучать себя с молодых лет. А людям в возрасте, заботящимся о своем здоровье, следует обязательно обращать внимание на свой рацион и вносить в него некоторые изменения.

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Ведь старение организма, увы, влечет за собой неотвратимые изменения, в том числе и в пищеварительной системе.

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Можно ли скорректировать с помощью рациона некоторые проблемы со здоровьем, стоит ли уменьшать порции еды пожилым людям и потреблять больше кальция, а также о полезных и вредных продуктах для тех, кому больше 60 лет, «Рамблеру» рассказала врач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог Анастасия Тимощенко.

Физиологическое старение организма сопровождается серьезной как функциональной и органической перестройкой органов пищеварительной системы, так и остальных систем жизнеобеспечения: сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной, эндокринной, костной, мышечной и других, объясняет специалист.

Хронические заболевания, прием лекарственных препаратов оказывают непосредственное влияние работу пищеварительной системы и нутритивный статус пожилого пациента. Тимощенко Анастасия Викторовна Врач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»

С возрастом происходят следующие физиологические изменения в пищеварительной системе:

Снижение аппетита и, как следствие, уменьшение кратности и объема принимаемой пищи.

Проблемы с приемом пищи (нарушения глотания, двигательные и когнитивные нарушения).

Изменения вкусового восприятия пищи, ограничение в рационе раздражающих вкусов (кислое, соленое, горькое), преобладание сладкой и жирной пищи.

Снижение восприятия вкуса белковой пищи (вкус умами), сопряженное с отвращением к мясу.

Снижение обоняния, что притупляет стимуляцию аппетита запахом пищи.

Недостаточная выработка слюны, связанная с атрофическими изменениями слюнных желез и/или приемом некоторых лекарственных препаратов.

Нарушение процесса жевания, связанное с потерей зубов или наличием зубных протезов.

Снижение ферментативной активности пищеварительных желез.

Замедление моторики всех отделов желудочно-кишечного тракта.

Нужно ли уменьшать порции пищи после 60 лет

Учитывая возрастные изменения желудочно-кишечного тракта, рекомендуется корректировать режим питания, увеличивая частоты приема пищи и уменьшая размер порций.

При этом необходимо отдавать предпочтение продуктам с высоким содержанием легкоусвояемого белка, ограничив легкоусвояемые «быстрые» углеводы, рекомендует эксперт.

Учитывая снижение аппетита, а также замедление моторики желудочно-кишечного тракта, не рекомендовано запивать пищу водой. Исключением может стать только нарушение проглатывания пищи, требующее обязательного запивания.

Тимощенко Анастасия Викторовна Врач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»

Правда ли, что людям в возрасте необходимо потреблять больше кальция

Учитывая возрастные нарушения минеральной плотности костной ткани, приводящие к развитию остеопороза, всем пожилых людям рекомендовано обогащать рацион достаточным содержанием кальция, отмечает Тимощенко.

При этом суточная потребность в кальции возрастных пациентов выше остальных возрастных групп и составляет 1200 мг. Наиболее предпочтительными источниками кальция являются молочные продукты, в частности творог и сыр.

Тимощенко Анастасия Викторовна Врач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»

Полезные и вредные продукты для тех, кому больше 60 лет

Всем пожилым людям необходимо обогащать рацион белковой пищей, предпочтительно за счет легкоусвояемых белков рыбы, молочных продуктов и яиц. При этом крайне необходимо включать в рацион источники клетчатки, тем самым способствуя нормализации стула. В качестве источников жиров в рационе необходимо отдавать предпочтение растительным маслам, в частности оливковому или льняному, советует эксперт.

Наиболее полезными в рамках рациона пожилого человека являются компоненты средиземноморского типа питания.

Нежелательными являются блюда из переработанного мяса (сосиски, колбасы, копченые мясные деликатесы) за счет высокого содержания соли и жиров. Кроме того, крайне нежелательно избыточное употребление блюд с высоким содержанием добавленного сахара (кондитерские изделия). НЕ рекомендуется злоупотреблять солеными и маринованными продуктами из-за высокого содержания соли и маринадов.

Тимощенко Анастасия Викторовна Врач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»